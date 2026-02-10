Κανέλλη στον Realfm 97,8: Το ΝΑΤΟ παίζει τα σύνορα ως κομπολόι

Το ΝΑΤΟικό πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγμένη η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, το οποίο παίζει τα σύνορα ως κομπολόι για τα συμφέροντά του» είπε και συνέχισε τονίζοντας πως η Τουρκία «έχει σύμβαση, συμβόλαιο δουλεμπορίας με την ΕΕ. Παίζονται πολλά, παίζονται τα πάντα. Το πρόβλημα είναι υπέρ ποίου και πώς». Πρόσθεσε, δε, ότι στο ενεργειακό επίπεδο, είναι προφανές ότι «πάμε για ένα πολύ μεγάλο κομπρεμί», εξηγώντας πως μεγάλες αμερικανικές εταιρείες υπογράφουν και με το ελληνικό και με το τουρκικό κράτος για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Αναφερόμενη στη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, υπενθύμισε ότι από το 2019 το ΚΚΕ είχε ζητήσει την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, πρόταση που απέρριψαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και τώρα εμφανίζονται υπέρμαχοι της αλλαγής.

«Οι Έλληνες πιστεύετε ότι θα ενδιαφερθούν στις εκλογές για την Συνταγματική Αναθεώρηση; Μπορεί να είναι ψηλά στο καλλιεργημένο ενδιαφέρον της εποχής» σχολίασε.

«Οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ δεν υπέγραφαν τίποτα στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ»

Όσον αφορά την υπόθεση Παναγόπουλου, υπενθύμισε ότι εδώ και πολλά χρόνια οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ δεν υπέγραφαν τίποτα στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και είχαν αποχωρήσει από την διοίκηση του, καταγγέλλοντας ότι δίνονταν κονδύλια προς εξαγορά ψήφων και συνειδήσεων.

