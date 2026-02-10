Κυριάκος Μητσοτάκης: Ποιοι θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό στην Άγκυρα – Οι προσδοκίες από τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Με συνοδεία 8 υπουργών θα ταξιδέψει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Όπως έγινε γνωστό στην αποστολή για την Άγκυρα θα βρίσκονται:

ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης,

ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης,

ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ΜιχάληςΧρυσοχοΐδης,

ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης,

ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος,

ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης,

ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας ,

, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Στην Τουρκία θα ταξιδέψει επίσης και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, καθώς η αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ασθενεί με γρίπη Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πλαισιώνουν ο διπλωματικός του σύμβουλος, Μίλτων Νικολαΐδης, η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Γιώργος Ευθυμίου και η Διευθύντρια Επικοινωνίας, Κύρα Κάπη

Με «κόκκινες γραμμές» στην Άγκυρα

Σαφή όρια σε ό,τι αφορά το εύρος των συνομιλιών με τον Τούρκο πρόεδρο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Foreign Policy» ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε τις ελληνικές «κόκκινες γραμμές», τονίζοντας ότι «η μία βασική διαφορά που αναγνωρίζουμε αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο». Προσέθεσε επίσης ότι στην Άγκυρα «θα διατυπώσει ξεκάθαρες θέσεις ως προς τη βασική μας διαφορά».

Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις

Όπως έγραψε η «Realnews», από την πλευρά τους οι Τούρκοι δεν σταματούν να βάζουν με προκλητικό τρόπο θέματα στην ατζέντα, όπως έκαναν με την ανακοίνωση στον απόηχο της τραγωδίας της Χίου, με την οποία επανέφεραν την πάγια και διαχρονική διεκδίκησή τους για έρευνα και διάσωση στο μισό Αιγαίο. Μόλις συνέβη η τραγωδία στη Χίο, εκδόθηκε αμέσως από τις ελληνικές Αρχές η αναγκαία NAVTEX, αλλά και NOTAM, για την έναρξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης (S&R).

Με δική της ΝΟΤΑΜ η Τουρκία απάντησε ότι δεν αποδέχεται τον ορισμό της περιοχής S&R με αναφορά στο FIR Αθηνών και ότι η ελληνική NOTAM παραβιάζει τμήμα των τουρκικών χωρικών υδάτων και εμπίπτει στην τουρκική θαλάσσια περιοχή έρευνας και διάσωσης. Η ΝΟΤΑΜ επανέφερε στην πραγματικότητα δύο πάγιες τουρκικές θέσεις της «Γαλάζιας Πατρίδας»: τη μη αναγνώριση των ορίων του FIR Αθηνών και τη διεκδίκηση αρμοδιότητας για επιχειρήσεις S&R έως τον 25ο μεσημβρινό.

Είχε προηγηθεί, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, μια προκλητική απάντηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σε όσα ανέφερε σε συνέντευξή του την περασμένη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 12 ναυτικά μίλια. «Το δικαίωμα επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας», είχε πει ο πρωθυπουργός. Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «αντίθετες στο Διεθνές Δίκαιο και απαράδεκτες», ενώ σημείωνε ότι «αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές, παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς και δεν παράγουν αποτελέσματα». Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτή την τοποθέτηση δεν υπήρχε -όπως και στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν πριν από έναν μήνα- κάποια αναφορά στο casus belli.

Τη Δευτέρα (9/2), σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησαν τόσο ο Χακάν Φιντάν όσο και ο Ομέρ Τσελίκ. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον Νίκο Δένδια πως υπονομεύει τις προσπάθειες της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και την επίλυση των «στρατηγικών προβλημάτων» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Απο την πλευρά του ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν έθεσε για ακόμη μία φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου και άφησε αιχμές για τον Νίκο Δένδια.

Χαμηλές οι προσδοκίες

Οι προσδοκίες από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, αν και Αθήνα και Άγκυρα εμφανίζονται να μη διαφωνούν εσχάτως σε ζητήματα όπως, για παράδειγμα, η μη ανάγκη μεσολάβησης τρίτων προκειμένου να λυθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.

Στην αυριανή συνάντηση είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συζητηθεί το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, αν και δεν αποκλείεται οι δύο ηγέτες να διερευνήσουν αν ο τρέχων πολιτικός κύκλος (εκλογές στην Ελλάδα το 2027 και στην Τουρκία το 2028) έχει περιθώρια για κάποιες κινήσεις ενίσχυσης των συμβολισμών συνεργασίας ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα.

Το Κυπριακό

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», ενδιαφέρον θα έχει η συζήτηση των δύο ηγετών για το Κυπριακό, καθώς φαίνεται ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για πιθανή ανακίνησή του προτού ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες αποχωρήσει από τη θέση του στα τέλη του έτους. Την Δευτέρα, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.