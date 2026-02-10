Προκλητικός Φιντάν επιτίθεται σε Δένδια: «Λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

Ανοιχτή επίθεση στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα (9/2) στο CNN Türk και στην εκπομπή Tarafsız Bölge με τον Αχμέτ Χακάν.

Ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε τον Νίκο Δένδια πως υπονομεύει τις προσπάθειες της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και την επίλυση των «στρατηγικών προβλημάτων» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εμφανίζονται, κατά την τουρκική πλευρά, πρόθυμοι να κινηθούν προς την κατεύθυνση του διαλόγου, σημειώνοντας ότι «έχουν τόσο την πρόθεση όσο και την ικανότητα» να προχωρήσουν την ελληνοτουρκική προσέγγιση και να αναζητήσουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχουν «παράγοντες» που δυσχεραίνουν αυτή την πορεία.

Στο σημείο αυτό, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ευθέως στον Νίκο Δένδια, τον οποίο παρουσίασε ως εκφραστή μιας πιο σκληρής γραμμής. Όπως υποστήριξε, η στάση αυτή αυξάνει το πολιτικό κόστος και λειτουργεί ως τροχοπέδη στη διαδικασία εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων.

«Υπάρχει διάθεση για λύσεις, αλλά δεν είναι εύκολο να ληφθούν αποφάσεις όταν το πολιτικό κόστος μπαίνει μπροστά», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως «υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, υπάρχει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται και υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός που δεν δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την επίλυση τέτοιων στρατηγικών ζητημάτων».

Επιπλέον υποστηρίζει πως η Τουρκία έχει παρουσιάσει… δημιουργικές λύσεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά για τη μη επίλυσή τους ευθύνεται ο Δένδιας και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται και όχι οι συνεχείς προκλήσεις της της χώρας του και οι διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.

Με τις δηλώσεις αυτές, που αναπαράχθηκαν εκτενώς από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Χακάν Φιντάν επιχείρησε να εμφανίσει την Αθήνα ως πολιτικά διχασμένη, στοχοποιώντας ευθέως τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και μεταφέροντας στην ελληνική πλευρά την ευθύνη για τη στασιμότητα στον ελληνοτουρκικό διάλογο.

Να σημειωθεί ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα για το αν η Τουρκία «θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», αφήνοντας ανοικτό κάθε ενδεχόμενο….

