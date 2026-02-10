O ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μετά τους «ύμνους» Τραμπ στον Βίκτορ Όρμπαν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία, δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη Δευτέρα, μετά την υποστήριξη του Πρόεδρου Ντόναλντ Ντόναλντ Τραμπ στον δεξιό ηγέτη της, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του Απριλίου, με φόντο την οικονομική δυσαρέσκεια και την εντεινόμενη δυσαρέσκεια των Ούγγρων πολιτών για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα (15η και 16η Φεβρουαρίου), ο Αμερικανός ΥΠΕΞ «θα συναντηθεί με Ούγγρους αξιωματούχους κλειδιά για να προωθηθούν τα κοινά διμερή και περιφερειακά συμφέροντα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής μας σε ειρηνευτικές διαδικασίες για την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων και της ενεργειακής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουγγαρία», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που υπογράφεται από τον Τόμι Πίγκοτ, εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ υποστήριξε τον Όρμπαν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας τον μακροβιότερο εθνικό ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «αληθινό φίλο, μαχητή και ΝΙΚΗΤΗ».

Ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που έχει επίσης επικεφαλής έναν δεξιό σύμμαχο του Τραμπ, αντιπροσωπεύοντας φέτος τις ΗΠΑ στο ετήσιο ραντεβού στο Μόναχο στη θέση του αντιπροέδρου Βανς, η ομιλία του οποίου πέρυσι άφησε άναυδους αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες, καθώς επέπληξε την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερασπίστηκε την ακροδεξιά της ηπείρου.

Το ταξίδι αυτό έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσχεση της Γροιλανδίας από τη Δανία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Ο Όρμπαν είναι ο από τους σπάνιους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απολαμβάνει θερμές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και συχνά έχει αντισταθεί στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Πέρυσι είχε σχεδιάσει την πραγματοποίηση μιας συνόδου κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, η οποία ακυρώθηκε καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι πείστηκαν ότι η Ρωσία ήταν απίθανο να κάνει συμβιβασμούς στο θέμα της Ουκρανίας.

Ο Βίκτορ Όρμπαν θεωρείται ιδιαίτερα στενός σύμμαχος της κυβέρνησης Τραμπ, κυρίως λόγω της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του, ειδικά την περίοδο της κρίσης στη Συρία πριν από μια δεκαετία.

Είχε αξιοσημείωτα εξασφαλίσει για τη χώρα του, σε επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο την περασμένη χρονιά, εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στις εισαγωγές πετρελαίου και αερίου από τη Ρωσία.

Ο προκάτοχος του κ. Τραμπ, ο δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, είχε αντίθετα ανοικτά εχθρική σχέση με τον κ. Όρμπαν, τον οποίο κατηγορούσε ότι παρεκκλίνει «προς τη δικτατορία», κυρίως επειδή φίμωνε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης κι είχε αποδυθεί σε εκστρατεία εναντίον των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤ+.

Ο κ. Ρούμπιο θα βρίσκεται την Κυριακή στη Σλοβακία, όπου ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο μοιάζει να έχει βρει πεδίο συνεννόησης με την κυβέρνηση Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στη Φλόριντα, ο κ. Φίτσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, που επικαλέστηκε ανώνυμους ευρωπαίους διπλωμάτες, εξέφρασε την ανησυχία του για την «ψυχολογική κατάσταση» του Αμερικανού προέδρου.

Τόσο η Ουάσινγκτον, όσο και η Μπρατισλάβα διέψευσαν κατηγορηματικά το δημοσίευμα.

Πηγές: AFP, France24, ΑΠΕ