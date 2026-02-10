Φον ντερ Λάιεν: Iσχυρότερη ενιαία αγορά, λιγότερη γραφειοκρατία και επέκταση της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στην αμυντική βιομηχανία

Η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει μια μαζική προσπάθεια για περιορισμό της γραφειοκρατίας και την οικονομική ενοποίηση του μπλοκ ενόψει του εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη ταυτόχρονα στην επέκταση της λογικής της «ευρωπαϊκής προτίμησης» σε στρατηγικούς τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία.

Σε επιστολή που απέστειλε στους εθνικούς ηγέτες τη Δευτέρα, ενόψει του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου, που έχει ως κεντρικό θέμα συζήτησης την ανταγωνιστικότητα. η φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο κόσμος «διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από την ωμή ισχύ, τον στρατηγικό ανταγωνισμό και την οπλοποίηση των εξαρτήσεων». Η μόνη λύση, υποστήριξε, είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του μπλοκ για να υποστηρίξει «την προσπάθειά μας για ανεξαρτησία».

«Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τις δουλειές μας ως συνήθως. Οι αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες και οι όροι συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η κύρια εστίασή μας πρέπει να είναι η άρση αυτών των εσωτερικών εμποδίων», έγραψε η φον ντερ Λάιεν.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που έθεσε η Επιτροπή είναι μια νέα προσπάθεια για μείωση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει έκθεση στους ηγέτες σχετικά με την πρόοδό σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιδιώξει να συνεχίσει να διαφοροποιεί τους εμπορικούς της δεσμούς, καθώς και να υποστηρίζει μια «ευρωπαϊκή προτίμηση» για τις δημόσιες συμβάσεις.

Σύμφωνα με την von der Leyen, ενώ η ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσει «να επιτύχει συμφωνία μεταξύ και των 27 κρατών μελών», εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο σε ζωτικούς τομείς της οικονομικής πολιτικής, θα εξεταστούν διαφορετικοί τρόποι για να παρακαμφθούν οι αντιρρήσεις των πρωτευουσών, ώστε να αποτραπεί «η έλλειψη προόδου ή φιλοδοξίας… που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα ή την ικανότητα δράσης της Ευρώπης».

Στην επιστολή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι η «ευρωπαϊκή προτίμηση» αποτελεί εργαλείο για να διασφαλίζεται ότι εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση προμηθεύονται εξαρτήματα και εξοπλισμό από ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, ενισχύοντας έτσι την ανεξαρτησία και την ανθεκτικότητα της Ένωσης σε κρίσιμες τεχνολογίες και στρατηγικούς τομείς.

Η λογική της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στους στρατηγικούς τομείς εκτείνεται και στην αμυντική βιομηχανία. Η Φον ντερ Λάιεν προτείνει ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να προμηθεύονται τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό από ευρωπαϊκές πηγές, ώστε να ενισχύεται η παραγωγική βάση της ΕΕ και στην αμυντική βιομηχανία. Η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρεται ρητά σε στρατηγικά επενδυτικά μέτρα για την άμυνα. Όπως υπογραμμίζει, μέρος των δημόσιων επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση και προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού από την ευρωπαϊκή και την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, μέσω των δανείων SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ και μέσω του νέου δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την άμυνα.

Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της Ενιαίας Αγοράς

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τους «27» να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της Ενιαίας Αγοράς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για απλοποίηση της νομοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών. Όπως σημειώνει, τα δέκα «omnibus» πακέτα που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, αναμένεται να μειώσουν το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και να εξοικονομήσουν περίπου 15 δισ. ευρώ ετησίως.

Τονίζει, επίσης, ότι η ΕΕ προωθεί τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και την προστασία των στρατηγικών οικονομικών συμφερόντων της με επέκταση των εμπορικών συμφωνιών με την Ινδία, το Μεξικό, τις χώρες Mercosur, κ.α., ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα κατά αθέμιτων πρακτικών για τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού.

Η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς προϋποθέτει την άρση των εσωτερικών εμποδίων, επισημαίνει στην επιστολή της η Φον ντερ Λάιεν. Ειδική αναφορά γίνεται στην υιοθέτηση ενός ενιαίου καθεστώτος για τις επιχειρήσεις, του λεγόμενου «EU Inc», που θα επιτρέπει την ίδρυση εταιρειών σε 48 ώρες σε όλη την ΕΕ, καθώς και στην ενίσχυση κρίσιμων τομέων της ενιαίας αγοράς, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι κεφαλαιαγορές, με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι η ψηφιακή και η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσουν κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, μέσω στοχευμένων επενδύσεων και νέων υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Τέλος, η Φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι η «στρατηγική καινοτομία» παραμένει βασική προτεραιότητα, με επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, ώστε να μειωθεί το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παραγωγική βάση, στο πλαίσιο μιας πιο ανταγωνιστικής, αυτόνομης και ανθεκτικής Ενιαίας Αγοράς.

Πηγές: Politico – ΑΠΕ