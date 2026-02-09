Πρώην αξιωματικός CIA για τον 54χρονο Σμήναρχο: «Η αμερικάνικη υπηρεσία είπε στην ΕΥΠ “έχετε πρόβλημα στον στρατό σας”»

Ο πρώην πράκτορας της CIA, Τζον Κυριάκου, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση κατασκοπείας με τον Έλληνα σμηναγό. Ο Τζον Κυριάκου, με πολυετή εμπειρία στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σκιαγραφεί ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Δύσης και Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι οι δυτικές υπηρεσίες πιθανότατα γνώριζαν περισσότερα από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Εκτιμά ότι η αποκάλυψη της υπόθεσης δεν ήταν τυχαία, αλλά ενδέχεται να προήλθε από πηγή εντός των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, γεγονός που δείχνει τη στενή συνεργασία μεταξύ CIA και ελληνικών υπηρεσιών.

«Νομίζω ότι η CIA πιθανότατα γνωρίζει πολλά για αυτή την υπόθεση. Και ο λόγος που κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα είναι ότι δεν “πέφτεις” τυχαία πάνω στο γεγονός ότι εχθρικές ξένες δυνάμεις έχουν διεισδύσει πληροφοριακά σε φιλικές χώρες, χώρες του ΝΑΤΟ, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτίμησή μου είναι ότι η CIA πιθανότατα έχει έναν κατάσκοπο μέσα στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών που τους είπε ότι οι Κινέζοι έχουν έναν κατάσκοπο στον ελληνικό στρατό. Και έτσι η CIA πιθανότατα πήγε στην ΕΥΠ και τους είπε: “έχετε πρόβλημα στον στρατό σας, και τους έδωσε τις πληροφορίες”» ανέφερε ο πρώην πράκτορας της CIA.

Ο Τζον Κυριάκου σημείωσε ακόμη πως η υπόθεση ενδέχεται να μην περιορίζεται σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών συνηθίζουν να επιχειρούν πολλαπλές στρατολογήσεις. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα ρωτήσει ένας αξιωματικός πληροφοριών ένα νέο στρατολογημένο άτομο είναι: υπάρχει κάποιος άλλος φίλος σου που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να προσεγγιστεί από εμάς;.

Mιλώντας για την Κίνα ο πρώην πράκτορας της CIA είπε: «Είναι πολύ πιθανό η Κίνα να στοχεύει ειδικούς επικοινωνιών και κρυπτογράφησης, διότι η Κίνα ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την τεχνολογία. Χιλιάδες Κινέζοι φοιτητές PhD έρχονται στις ΗΠΑ, αλλά αυτό που πραγματικά επιχειρούν είναι να διεισδύσουν σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ή σε εργολάβους αμυντικών έργων. Οτιδήποτε αφορά σε δυτικά συστήματα, όπλα, αεροσκάφη, είναι πολύ σημαντικά για τους Κινέζους. Οι Κινέζοι έχουν μόνο ένα αεροπλανοφόρο οι ΗΠΑ έχουν 12. Οι Κινέζοι ψάχνουν πάντα πώς να διαπεράσουν τις άμυνες. Για παράδειγμα, ένα πράγμα που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι οι Κινέζοι προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες για το εάν οι υπερηχητικοί τους πύραυλοι μπορούν να αναχαιτισθούν από μια ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου».