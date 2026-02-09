Χανιά: Στο νοσοκομείο καθηγητής έπειτα από ξυλοδαρμό – Προσπάθησε να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει ένα νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας που καταγράφηκε σε σχολική μονάδα στα Χανιά της Κρήτης, με έναν εκπαιδευτικό να καταλήγει στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τη προηγούμενη Δευτέρα (2/2), όταν ο καθηγητής παρενέβη, όπως όφειλε, για την απομάκρυνση εξωσχολικού μαθητή από τον χώρο του σχολείου. Παρά την ψυχραιμία και την παιδαγωγική υπευθυνότητα που επέδειξε, δέχθηκε επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο και, στη συνέχεια, ενώ είχε πέσει στο έδαφος, με κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Τα φαινόμενα σχολικής βίας δεν αποτελούν μεμονωμένο γεγονός στην εκπαιδευτική κοινότητα των Χανίων, καθώς παρόμοια σοβαρά επεισόδια έχουν καταγραφεί σε αρκετές σχολικές μονάδες του νομού. Η ΕΛΜΕ Χανίων έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την κλιμάκωση του φαινομένου, τονίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ, οι κοινωνικές πιέσεις στις οικογένειες, αλλά και η έλλειψη ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού στα σχολεία.

Η ΕΛΜΕ Χανίων εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη, στήριξη και συμπαράστασή της στον εκπαιδευτικό του 1ου ΓΕΛ Χανίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ:

Για περιστατικό ενδοσχολικής βίας που παρουσιάστηκε σε σχολείο των Χανίων

Tην Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, συνάδελφος προχώρησε –όπως όφειλε– σε παρέμβαση για να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τους χώρους του σχολείου, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και παιδαγωγική υπευθυνότητα. Τότε δέχθηκε από τον μαθητή επίθεση, αρχικά με γρονθοκτυπήματα στο πρόσωπο και στην συνέχεια αφού είχε πέσει κάτω, με κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώματός του. Ο συνάδελφος πήγε στο νοσοκομείο.

Το φαινόμενο της σχολικής βίας, δεν είναι καινούργιο στην μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς σοβαρά επεισόδια σημειώνονται σε πολλά σχολεία του νομού.

Η ΕΛΜΕ Χανίων με ανακοινώσεις της, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η χειροτέρευση των όρων του “κοινωνικού συμβολαίου” (πχ γονείς που δουλεύουν 2 η 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα ή 12,13 ώρες εργασίας ) είναι η αιτία του προβλήματος. Τονίζεται επίσης η απουσία παρεμβάσεων και οι σοβαρές ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.