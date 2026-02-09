Λακωνία: Μαρτυρίες για τον θάνατο του 63χρονου στους Μολάους – «Έκανε λάθος, πανικοβλήθηκε»

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον θάνατο 63χρονου στους Μολάους Λακωνίας, στις 12 Ιανουαρίου, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι κάποιοι προσπάθησαν να αλλοιώσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο 63χρονος έκανε εργασίες αντικατάστασης στέγης μαζί με τον αδελφό του, για λογαριασμό εταιρείας που ανήκε στη σύζυγό του. Αρχικά, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του πατρικού του σπιτιού, όμως ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι τα τραύματα δεν «έδεναν» με το σημείο όπου βρέθηκε.

Τι έδειξε η νεκροτομή

Από τη νεκροτομή προέκυψε ότι τα τραύματα στη σορό δεν ήταν συμβατά με πτώση στο σημείο που εντοπίστηκε. Αυτό οδήγησε σε νέα εξέταση των δεδομένων και άνοιξε τον δρόμο για την αστυνομική έρευνα.

Η εκδοχή της Αστυνομίας για το δυστύχημα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο 63χρονος έπεσε από τη στέγη σπιτιού όπου εκτελούσε εργασίες επισκευής και τραυματίστηκε θανάσιμα. Όταν ο αδελφός του αντιλήφθηκε ότι είχε καταλήξει, φέρεται να μετέφερε το σώμα του περίπου 100 μέτρα μακριά, στην αυλή του πατρικού τους, ώστε να μην αποκαλυφθεί πού εργαζόταν και να αποφευχθούν πιθανές νομικές συνέπειες για τη σύζυγο του θύματος, η οποία εμφανίζεται ως εργοδότρια.

«Πανικός και φόβος», λέει η οικογένεια

Σοκαρισμένοι εμφανίζονται συγγενείς και φίλοι των δύο αδελφών, προσπαθώντας να κατανοήσουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Δε νομίζω να έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Έχω ακούσει ότι ο άνθρωπος έπεσε από τις σκάλες στο σπίτι της μητέρας του το σπίτι ήταν και κάτι έφτιαχνε και έπεσε από τις σκάλες», ανέφερε φίλος του 63χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το θύμα είχε καταθέσει τα έγγραφά του για συνταξιοδότηση και ανέμενε την έκδοσή της. Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, φέρεται να εργαζόταν περιστασιακά, χωρίς να είναι δηλωμένος. Ο ανιψιός του θύματος παραδέχεται πως όσα συνέβησαν αποτέλεσαν λάθος από την πλευρά του πατέρα του.

«Αυτό που έκανε ήταν ένα λάθος του, ήταν ένα λάθος του από ανθρώπινο φόβο και τίποτα άλλο. Αυτός ο άνθρωπος δεν ενέργησε με ηρεμία, με πανικό και μόνο. Έκανε λάθος αυτός άνθρωπος πανικοβλήθηκε, δεν ήθελε να το κάνει αυτό πράγμα έτσι και το πληρώνουμε κάθε μέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Όσοι γνώριζαν την οικογένεια κάνουν λόγο για δύο αδέρφια που είχαν ιδιαίτερα στενούς δεσμούς, ενώ δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι θα μπορούσε μια οικογενειακή υπόθεση να οδηγηθεί σε τέτοια κατάληξη.

«Ήταν τόσο αγαπημένα αδέρφια. Το σπίτι που έμενε ο μακαρίτης ο Χρήστος του το δώρισε ο Γιάννης ο αδερφός του που δεν το κάνουν αυτό αδέρφια, σπάνια να το κάνουν. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος είχε ατύχημα και σκοτώθηκε. Αν έγινε αυτό, να προλάβει μία κατάσταση να μην μπλέξουν με πολεοδομίες να πληρώσουν, πήγε να σώσει τη γυναίκα του αδελφού του γιατί αυτή θα τα πλήρωνε».

Οι συλλήψεις

Η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο 68χρονος αδελφός του θύματος και η 49χρονη σύζυγος συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.