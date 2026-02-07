Λακωνία: Νεκρός 63χρονος στους Μολάους με απόπειρα… συγκάλυψης – Η αλλαγή του τόπου του θανάτου του και οι αντιφάσεις

Αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση θανάτου ενός 63χρονου άνδρα σε χωριό του Δήμου Μονεμβασίας, κοντά στους Μολάους. Όπως αποκαλύφθηκε, συγγενικό του πρόσωπο και άλλα άτομα επιχείρησαν να συγκαλύψουν το περιστατικό, αλλοιώνοντας την εικόνα του θανάτου. Οι αρχές εντόπισαν νέα στοιχεία που ανέτρεψαν πλήρως την αρχική εκδοχή της υπόθεσης.

Το χρονικό του θανάτου

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο 63χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση, την ώρα που εργαζόταν σε σπίτι για λογαριασμό 49χρονης επιχειρηματία. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Μετά το περιστατικό, συγγενικό πρόσωπο του θύματος μαζί με τρία ακόμη άτομα φέρονται να μετέφεραν τη σορό στο πατρικό του σπίτι, αφήνοντάς την στην αυλή, ώστε να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο θάνατος συνέβη εκεί. Ο στόχος τους, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν να παραπλανήσουν τις Αρχές και να αποκρύψουν τις πραγματικές συνθήκες του συμβάντος.

Η εξέλιξη της έρευνας

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα spartanews.gr, η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται στις 12 Ιανουαρίου 2026, όταν ο 63χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του. Αρχικά, την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Μολάων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η συμπληρωματική διερεύνηση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, καθώς εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις καταθέσεις και προέκυψαν νέα κρίσιμα δεδομένα.

Κατά την πορεία των ερευνών, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι η υπόθεση δεν ήταν τόσο απλή όσο φαινόταν. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν αποκάλυψαν προσπάθεια συγκάλυψης και ενέργειες που αλλοίωσαν την αλήθεια γύρω από τον θάνατο του άνδρα. Οι αποκαλύψεις αυτές ανέτρεψαν πλήρως την αρχική εικόνα και οδήγησαν σε νέες συλλήψεις.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ένας 68χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Συνολικά πέντε άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ ο 68χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 63χρονου και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους.