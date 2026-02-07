Χρήστος Λούλης: «Έχω ένα “γκάζι” της τελειομανίας…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χρήστος Λούλης

Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης, το πρωί του Σαββάτου (7/2), υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους τον Χρήστο Λούλη. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ο οποίος υπηρετεί σχεδόν τρεις δεκαετίες τον χώρο της υποκριτικής, στη διάρκεια της συνέντευξής του μίλησε και για το θέμα του χρόνου, και για το πώς τον διαχειρίζεται ο ίδιος. Ακόμα, περιέγραψε το πώς αντιδρά όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν θα είναι συνεπής και θα χρειαστεί να αργήσει σε μία συνάντηση.

«Ο χρόνος είναι σχετικός, γιατί καμία φορά προλαβαίνεις και καμία φορά δεν προλαβαίνεις. Αναλόγως, γι’ αυτό είναι σχετικός. Καμιά φορά είναι μεγάλος και καμιά φορά είναι μικρός!», ανέφερε στη συνέντευξή του ο Χρήστος Λούλης.

Η διαχείριση της ασυνέπειας

Όταν ο Τάσος Ιορδανίδης τον ρώτησε αν ταράζεται όταν δεν προλαβαίνει ή αν το έχει εξισορροπήσει μέσα του αυτό, ο ηθοποιός εξήγησε πως: «”Παθαίνω” για να προλάβω! “Παθαίνω” πολύ για να είμαι σωστός στην υποχρέωση, στο ραντεβού μου… Θέλω να τα κάνω όλα ούτως ώστε να γίνει σωστά το πράγμα. Είμαι συνεπής.

Όμως, σε περίπτωση που δεν είμαι, το έχω καταλάβει αρκετή ώρα πριν και βάζω μία μουσική και σκέφτομαι κάτι άλλο. Εκείνη την ώρα λέω “έτσι και αλλιώς ό,τι και αν κάνω δεν πρόκειται να πάω στην ώρα μου, οπότε ας το ευχαριστηθώ και θα το καταλάβουν οι άνθρωποι”. Έχω ένα “γκάζι” της τελειομανίας, αλλά για να μην “πέσω” στον τοίχο κάποια στιγμή έχω ένα “φρένο”!».

