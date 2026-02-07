Κατερίνα Καινούργιου: Για προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα – Φωτογραφίες

Σύνοψη από το

  • Η Κατερίνα Καινούργιου έφτασε σήμερα (7/2) στην Αίγινα για να προσκυνήσει στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.
  • Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, στιγμιότυπα από το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου είχε εξομολογηθεί ότι «νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» και στις αναρτήσεις της έγραψε: «Βοήθεια μας. Μεγάλη η χάρη του Αγίου Νεκταρίου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποκαλύψει πως αυτό το Σαββατοκύριακο θα ταξίδευε στην Αίγινα προκειμένου να προσκυνήσει στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Η παρουσιάστρια σήμερα (7/2) έφτασε στο νησί και δημοσίευσε, με την μορφή του story, ορισμένες φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικά στιγμιότυπα που τράβηξε από το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.

Κατερίνα Καινούργιου

Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει γράψει στις αναρτήσεις της: «Βοήθεια μας. Μεγάλη η χάρη του Αγίου Νεκταρίου».

«Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος»

Μιλώντας την Τετάρτη (4/2) για την πρόθεσή της να ταξιδέψει στην Αίγινα για το προσκύνημα, η μέλλουσα μητέρα είχε εξομολογηθεί πως: «Έλεγα στον Παναγιώτη ότι θέλω πριν γεννήσω, εντάξει όχι τον τελευταίο μήνα να ταξιδέψω, να πάω στην Αίγινα για να προσκυνήσω τον Άγιο Νεκτάριο. Επειδή ο Παναγιώτης είναι από την Αίγινα. Ήταν να πάω τώρα, την Κυριακή, και επειδή έβγαλε 112 είπα να μην μπω στο πλοίο».

«Θα πάω αυτή την εβδομάδα, το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία. Μάλιστα του είπα ότι νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος, τον βλέπω στον ύπνο μου, πρέπει να πάω πριν γεννήσω», είχε προσθέσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Κότσιρας: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής – Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω»

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε την μουσική του πορεία τη δεκαετία του ’90 και έχει αγαπηθεί...
17:43 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μαρία Τζομπανάκη: «Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ, ακόμα και αν σπάσω το κεφάλι μου»

Η Μαρία Τζομπανάκη έχει μία μεγάλη και επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία, ενώ έχει ξεχωρίσει όχι...
17:09 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Ναταλία Γερμανού: Με ημικρανία η παρουσιάστρια – «Πώς την παλεύω δεν ξέρω»

Μία ημικρανία ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ναταλία Γερμανού. Η έμπειρη παρουσιάστρια α...
16:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Αγοραστή Αρβανίτη στο enikos.gr: Ήμουν στον 5ο μήνα στα γυρίσματα του «Φίλοι για πάντα», ζορίστηκα

Με αφορμή την ταινία “Φίλοι για πάντα” που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Μαρτί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα