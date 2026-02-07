Κατερίνα Καινούργιου: Για προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα – Φωτογραφίες

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποκαλύψει πως αυτό το Σαββατοκύριακο θα ταξίδευε στην Αίγινα προκειμένου να προσκυνήσει στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Η παρουσιάστρια σήμερα (7/2) έφτασε στο νησί και δημοσίευσε, με την μορφή του story, ορισμένες φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, μερικά στιγμιότυπα που τράβηξε από το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει γράψει στις αναρτήσεις της: «Βοήθεια μας. Μεγάλη η χάρη του Αγίου Νεκταρίου».

«Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος»

Μιλώντας την Τετάρτη (4/2) για την πρόθεσή της να ταξιδέψει στην Αίγινα για το προσκύνημα, η μέλλουσα μητέρα είχε εξομολογηθεί πως: «Έλεγα στον Παναγιώτη ότι θέλω πριν γεννήσω, εντάξει όχι τον τελευταίο μήνα να ταξιδέψω, να πάω στην Αίγινα για να προσκυνήσω τον Άγιο Νεκτάριο. Επειδή ο Παναγιώτης είναι από την Αίγινα. Ήταν να πάω τώρα, την Κυριακή, και επειδή έβγαλε 112 είπα να μην μπω στο πλοίο».

«Θα πάω αυτή την εβδομάδα, το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία. Μάλιστα του είπα ότι νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος, τον βλέπω στον ύπνο μου, πρέπει να πάω πριν γεννήσω», είχε προσθέσει.