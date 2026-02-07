Κατερίνα Καινούργιου: Απρόσμενη συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο «Γ. Καραϊσκακης» – Η σέλφι στο Instagram

Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026) η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας στο γήπεδο Καραϊσκάκη, όπου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν κοινή εκδήλωση. Οι δύο παρουσιαστές, που εργάζονται σε διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια, πόζαραν χαμογελαστοί για μια κοινή selfie, την οποία δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο δημοσιογράφος του ANT1 συναντήθηκαν τυχαία στο χώρο, ωστόσο η στιγμή έγινε viral, καθώς οι δυο τους ανήρτησαν τη φωτογραφία στο Instagram, προκαλώντας θετικά σχόλια από το κοινό. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκαν ξανά μαζί, αυτή τη φορά με τις διαφορετικές παρέες τους, δείχνοντας καλή διάθεση και φιλικό κλίμα.

Η Κατερίνα Καινούργιου σε μια νέα φάση ζωής

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια ιδιαίτερη και χαρούμενη περίοδο, αφού σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα κορίτσι. Μέσα από την εκπομπή της έχει μοιραστεί ανοιχτά τις σκέψεις και τους προβληματισμούς της για τη μητρότητα, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για το νέο αυτό κεφάλαιο στη ζωή της.

Η προσωπική ζωή του Γιώργου Λιάγκα

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται να έχει βρει την ισορροπία του στα προσωπικά, καθώς είναι σε σχέση με τη Μαρία Αντωνά. Ο παρουσιαστής αποφεύγει να μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή, ωστόσο πριν από λίγες ημέρες το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Εκεί, η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός γιορτάσε τα γενέθλιά της στο πλευρό του συντρόφου της.