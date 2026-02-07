Κατερίνα Καινούργιου: Απρόσμενη συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο «Γ. Καραϊσκακης» – Η σέλφι στο Instagram

Σύνοψη από το

  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας συναντήθηκαν σε κοινή εκδήλωση στο γήπεδο Καραϊσκάκη το βράδυ της Παρασκευής. Η τυχαία αυτή συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για να δημοσιεύσουν μια κοινή selfie στο Instagram.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία ιδιαίτερη περίοδο στην προσωπική της ζωή, αφού σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, το οποίο είναι κορίτσι.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ζευγάρι με τη Μαρία Αντωνά, αποφεύγοντας να μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή. Πρόσφατα το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση σε γνωστό κέντρο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Κατερίνα Καινούργιου: Απρόσμενη συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο «Γ. Καραϊσκακης» – Η σέλφι στο Instagram

Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026) η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας στο γήπεδο Καραϊσκάκη, όπου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν κοινή εκδήλωση. Οι δύο παρουσιαστές, που εργάζονται σε διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια, πόζαραν χαμογελαστοί για μια κοινή selfie, την οποία δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο δημοσιογράφος του ANT1 συναντήθηκαν τυχαία στο χώρο, ωστόσο η στιγμή έγινε viral, καθώς οι δυο τους ανήρτησαν τη φωτογραφία στο Instagram, προκαλώντας θετικά σχόλια από το κοινό. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκαν ξανά μαζί, αυτή τη φορά με τις διαφορετικές παρέες τους, δείχνοντας καλή διάθεση και φιλικό κλίμα.

Η Κατερίνα Καινούργιου σε μια νέα φάση ζωής

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια ιδιαίτερη και χαρούμενη περίοδο, αφού σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα κορίτσι. Μέσα από την εκπομπή της έχει μοιραστεί ανοιχτά τις σκέψεις και τους προβληματισμούς της για τη μητρότητα, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για το νέο αυτό κεφάλαιο στη ζωή της.

Η προσωπική ζωή του Γιώργου Λιάγκα

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται να έχει βρει την ισορροπία του στα προσωπικά, καθώς είναι σε σχέση με τη Μαρία Αντωνά. Ο παρουσιαστής αποφεύγει να μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή, ωστόσο πριν από λίγες ημέρες το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Εκεί, η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός γιορτάσε τα γενέθλιά της στο πλευρό του συντρόφου της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:57 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (7/2): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (7/2). Σ...
15:33 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (7/2): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τ...
15:16 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή δέχεται την πρόταση γάμου του Οδυσσέα

Σκιές από το παρελθόν απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις ζωές των ηρώων στα επόμενα επεισόδια ...
13:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Έχω παιδιά: Μια απεργία ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό

Το «Έχω παιδιά» συνεχίζει να περιγράφει την απαιτητική – και συχνά σουρεαλιστική – καθημερινότ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα