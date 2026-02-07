Γιώργος Μπαρτζώκας: «Το κάναμε να φαίνεται εύκολο»

Σε δηλώσεις του μετά την «άνετη» νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Βίρτους Μπολόνια (109-77) για τη 27η αγωνιστική της Euroleague ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η ομάδα του έκανε την αναμέτρηση να μοιάζει εύκολη, ενώ κανένα παιχνίδι πλέον στην ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν είναι έτσι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τον κόσμο και τους παίκτες του γι’ αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα στη Euroleague που έρχεται μετά την ήττα στο Ντουμπάι.

«Τελικά μοιάζει να ήταν εύκολο, αλλά κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο στη EuroLeague. Αν δεις το αποτέλεσμα θα καταλάβεις τι θέλω να πω, αλλά ήταν ένα πολύ καλό βράδυ για εμάς. Συγχαρητήρια στον κόσμο, τους παίκτες, παίξαμε όλοι μαζί. Κυριαρχήσαμε αμυντικά, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μετά από αυτό έχουμε το ταλέντο να ελέγξουμε την αναμέτρηση και να κερδίσουμε τέτοιου είδους παιχνίδια», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

«Η Μπολόνια κάνει καλή σεζόν στη EuroLeague και βέβαια πολύ καλά παιχνίδια στην Ιταλία. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζεις απέναντι στις ομάδες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Όμως εντάξει σήμερα πιστεύω ήμασταν πραγματικά δυνατοί», συμπλήρωσε

Για την ενέργεια των παικτών και την αντίδραση μετά την ήττα στο Ντουμπάι και αν αυτό είναι καλό σημάδι, ανέφερε: «Ελπίζω πως ναι, αλλά πιστεύω είναι πολύ νωρίς. Ο μόνος στόχος που μπορούμε να έχουμε είναι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι και να τελειώσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη δυνατή θέση.

Είναι μία πολύ ανταγωνιστική EuroLeague και απ’ ό,τι θυμάμαι ίσως η πιο ανταγωνιστική. Ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Η Παρτίζαν εχθές, που δεν έχει καμία πιθανότητα να προκριθεί, είδατε τι έκανε με 20.000 κόσμο να σπρώχνουν την ομάδα. Όλες οι ομάδες παίζουν με περηφάνεια. Η EuroLeague είναι σημείο αναφοράς.

Αυτό σημαίνει πως μέχρι το τέλος θα υποφέρουμε. Δεν θα έχουμε εύκολες νύχτες. Πιστεύουμε πραγματικά πως αν λάβεις κάτι δωρεάν, δεν είναι σημαντικό. Πρέπει να υποφέρεις για να κατακτήσεις πράγματα».