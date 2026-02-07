Χαλκίδα: Άνδρας απείλησε να σκοτώσει την εν διαστάσει σύζυγό του και την μητέρα της – Τους έσωσε η αστυνομία την τελευταία στιγμή

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση της Άμεσης Δράσης στη Χαλκίδα, η οποία κατάφερε να αποτρέψει μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και να σώσει μάνα και κόρη από τον εν διαστάσει σύζυγο της δεύτερης, που τις απειλούσε τηλεφωνικά πως θα τις σκοτώσει.

Οι αστυνομικοί, κινητοποιήθηκαν άμεσα και έφτασαν στο σημείο πριν ο δράστης υλοποιήσει τις απειλές του. Το μοιραίο βράδυ της Παρασκευής, το περιπολικό που έφτασε τάχιστα στην περιοχή στάθμευσε κοντά στην οικία των γυναικών, προκειμένου να αποτρέψει το χειρότερο.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο άνδρας εμφανίστηκε έξω από το σπίτι, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις του. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση, αποφεύγοντας προσωρινά τη σύλληψη.

Ο εφιάλτης συνεχίστηκε μετά την πρώτη επέμβαση

Η νύχτα αγωνίας για τις δύο γυναίκες δεν σταμάτησε εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας επικοινώνησε ξανά μαζί τους, απειλώντας εκ νέου – αυτή τη φορά ακόμη πιο έντονα – ότι θα τους αφαιρέσει τη ζωή.

Η εμμονική του στάση ανάγκασε μάνα και κόρη να ζητήσουν εκ νέου βοήθεια από την αστυνομία, προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον. Με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Χαλκίδας, όπου κατέθεσαν αναλυτικά όσα είχαν προηγηθεί.

Στο σημείο υπεβλήθη επίσημη μήνυση, η οποία ενεργοποίησε τη διαδικασία του αυτοφώρου και έθεσε σε κίνηση τις εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εν διαστάσει σύζυγο

Σύμφωνα με το eviathema.gr, οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη τη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές για να εντοπίσουν τον καταζητούμενο άνδρα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανά κρησφύγετα, ενώ η αστυνομική παρουσία στην πόλη έχει ενισχυθεί σημαντικά. Οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι ο δράστης ενδέχεται να αναζητήσει προσωρινό καταφύγιο σε γνωστά του πρόσωπα ή απομονωμένα σημεία εκτός του αστικού ιστού.

Η υπόθεση έχει τεθεί σε προτεραιότητα, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι η επικινδυνότητα του άνδρα παραμένει υψηλή, μέχρι να εντοπιστεί και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.