Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά του στις αρχές Ιουνίου, ενώ η θητεία του έληγε στα τέλη του 2027. «Τα σχεδόν έντεκα χρόνια που πέρασα στην ηγεσία της Τράπεζας της Γαλλίας και στην υπηρεσία του ευρώ είναι και θα παραμείνουν η τιμή της δημόσιας σταδιοδρομίας μου», δήλωσε σε ανακοίνωση της γαλλικής κεντρικής τράπεζας.

Σε επιστολή του προς τους υπαλλήλους Τράπεζας, ο Ντε Γκαλό τόνισε ότι πήρε την απόφαση «με απόλυτη προσωπική ανεξαρτησία» και την μοιράστηκε πριν από λίγες ημέρες με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με την κυβέρνηση και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Τα σενάρια για την διαδοχή

«Η προθεσμία μέχρι τις αρχές Ιουνίου είναι επαρκής για να οργανώσω ήρεμα τη διαδοχή μου», διαβεβαίωσε ο διοικητής, πρώην τραπεζίτης της BNP Paribas, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Τράπεζας της Γαλλίας τον Νοέμβριο του 2015. Η θητεία του είχε ανανεωθεί το 2021 για έξι χρόνια.

Αναφορικά με την διαδοχή του πάντως το Bloomberg σημειώνει  ότι η πρόωρη παραίτηση, επιτρέπει στον Μακρόν να διορίσει αυτός νέο πρόεδρο, αφήνοντας έτσι το στίγμα του στην λήψη  αποφάσεων στην Ευρώπη. Κανονικά, το 2027, πρώτα έληγε η θητεία του Μακρόν και μετά η θητεία του Ντε Γκαλό. Αυτό σήμαινε ότι την επιλογή νέου διοικητή θα έκανε ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας.

Ωστόσο ακόμα δεν έχει αποκλειστεί, στην γαλλική πολιτική σκηνή, το ενδεχόμενο ο επόμενος πρόεδρος, να είναι ακροδεξιός. Αντίθετα η διαδοχή του Ντε Γκαλό τώρα, σε μια εποχή που η Γαλλία είναι και δημοσιονομικά ήρεμη, αφού έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, επιτρέπει μια ομαλή μετάβαση και μάλιστα με την σφραγίδα ενός κεντροδεξιού προέδρου.

Εκτεταμένη αναδιοργάνωση της Τράπεζας της Γαλλίας

Ο πρόωρα παραιτηθείς διοικητής διευκρίνισε ότι θα αναλάβει στη συνέχεια την προεδρία του Ιδρύματος Apprentis d’Auteuil, το οποίο ασχολείται με την προστασία των παιδιών. Θα διαδεχθεί στη θέση αυτή τον Jean-Marc Sauvé, του οποίου η θητεία λήγει στα τέλη Μαΐου. «Αυτή η νέα αποστολή σε έναν τομέα κοινωνικής σημασίας έχει για μένα μεγάλο νόημα, καθώς θα συνεχίσω να υπηρετώ το γενικό συμφέρον», σχολίασε ο Ντε Γκαλό.

Σε λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια, ο Φρανσουά Ντε Γκαλό, 66 ετών, απόφοιτος του Πολυτεχνείου και της École Nationale d’Administration, ηγήθηκε της γαλλικής κεντρικής τράπεζας σε μια ταραχώδη οικονομική περίοδο, που σημαδεύτηκε από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, την κρίση του Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενώ προωθούσε τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών, ο διοικητής πραγματοποίησε παράλληλα μια εκτεταμένη αναδιοργάνωση της Τράπεζας της Γαλλίας, μειώνοντας το προσωπικό της κατά σχεδόν 30% και ξεκινώντας την κατασκευή ενός νέου τυπογραφείου για τα τραπεζογραμμάτια.

