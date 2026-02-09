«Το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί εξουσία, ούτε βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων» – Τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη για την υπόθεση Παναγόπουλου

Enikos Newsroom

Απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ζητά το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως τα «γαλάζια παπαγαλάκια» επιχειρούν να πλήξουν το κόμμα «για να κρύψουν τα κυβερνητικά φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύπτονται».

Το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί εξουσία, ούτε βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων, τονίζεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη και αναφέρεται ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης αμέσως μόλις παρέλαβε το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αφορά στην υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διενεργήσει επίκουρός του εισαγγελικός λειτουργός.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση τα εξής:

«Τα «γαλάζια παπαγαλάκια» επιχειρούν σε συγχορδία τις τελευταίες ημέρες να πλήξουν και να απαξιώσουν το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση διασπάθισης  εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων επιμόρφωσης, που ερευνά πλέον η οικονομική εισαγγελία.

Ο στόχος προφανής: να το φορτώσουν επικοινωνιακά στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψουν τα κυβερνητικά φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύπτει αυτή η υπόθεση.

Το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί εξουσία, ούτε βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων. Συνεπώς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις:

-για τις δηλώσεις της εκλεκτής τους, πρώην γενικής γραμματέως Α. Στρατινάκη πως την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας αλλά και 

 -για όσα διαβάζουμε στην ιστοσελίδα powergame.gr σχετικά με εγκρίσεις έργων σε σύνθετα σχήματα, περιορισμένο ανταγωνισμό, ισχυρή παρουσία ενδιάμεσων φορέων και παράκαμψη του ελέγχου μέσω δύο διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ έπραξε ακαριαία αυτό που όφειλε αναστέλλοντας την κομματική ιδιότητα του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση πλήρως της υπόθεσης.

Για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν δισταγμοί ούτε  θα ανεχθεί το «τσουβάλιασμα». Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις».

18:49 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

18:38 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

16:37 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

16:08 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

