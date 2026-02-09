Βόλος: Στη φυλακή η 38χρονη μητέρα για παιδική πορνογραφία και κακοποίηση ανηλίκου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή Βόλου, η 38χρονη μητέρα ανήλικων, η οποία βαρύνεται με τις κατηγορίες της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, αλλά και της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης κάτω των 12 ετών.

Σήμερα, Δευτέρα, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή της κράτηση μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Σημειώνεται ότι στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της αλλά και συγγενείς της.

Πώς ήρθε στο φως η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από ένα τυχαίο περιστατικό στην περιοχή των Παλαιών Βόλου, όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε κινητό τηλέφωνο στο δρόμο. Στην προσπάθειά του να βρει τον ιδιοκτήτη, διαπίστωσε την ύπαρξη υλικού που απεικόνιζε παράνομο περιεχόμενο με ανήλικο, οπότε και παρέδωσε άμεσα τη συσκευή στις αστυνομικές αρχές.

Το κινητό κατασχέθηκε στις 31 Δεκεμβρίου και ακολούθησε ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη, από την οποία προέκυψε η ταυτότητα της 38χρονης γυναίκας, μητέρας τριών παιδιών. Στη συνέχεια, αστυνομικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της, όπου εντοπίστηκε και δεύτερη κινητή συσκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, και στη συγκεκριμένη συσκευή βρέθηκαν αρχεία αντίστοιχου περιεχομένου, μέρος των οποίων φέρεται να ήταν αποθηκευμένο σε διαδικτυακή υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων (cloud).

Όπως αναφέρεται, το υλικό φέρεται να αφορά ανήλικο κορίτσι, παιδί της κατηγορούμενης, γεννημένο το 2019, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση της.

Αρνείται τις κατηγορίες

Από την πλευρά της, η 38χρονη αρνείται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δεν γνωρίζει πώς οι επίμαχες εικόνες βρέθηκαν στις συσκευές της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν αυτόματα μέσω εφαρμογών συγχρονισμού. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να είχαν χρησιμοποιηθεί και από τα παιδιά της, χωρίς η ίδια να το αντιληφθεί.

Τι λέει ο δικηγόρος της

Μετά την απόφαση της προφυλάκισης έκανε δήλωση ο συνήγορος της 38χρονης Ιάσων Εμμανουηλίδης είπε μεταξύ άλλων πως η πελάτισσα του είναι αθώα και πως θα προσφύγουν κατά της απόφασης προφυλάκισης.

Σε δηλώσεις του από τα δικαστήρια ο κ. Εμμανουηλίδης είπε ότι «δυσκολεύτηκαν πολύ εισαγγελέας και ανακριτής για το εάν τέλει πρέπει να επιβληθεί ο έσχατος αυτός περιοριστικός όρος που είναι η προσωρινή κράτηση. Εν τέλει καταλήξανε σε αυτήν την απόφαση και άμεσα -αύριο κιόλας- θα υποβάλουμε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου».

Θέση της υπεράσπισης είναι ότι η κατηγορούμενη ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση και τελούσε υπό πλήρη και παντελή άγνοια των επίμαχων φωτογραφιών.

«Θέλω μόνο τούτο να σας πω: ότι φτάνουν δέκα λεπτά αδράνειας, δέκα λεπτά παράλειψης ελέγχου μιας συσκευής ενός κινητού, το οποίο μπορεί να φέρει τον οποιονδήποτε από εμάς σε ολέθρια θέση και απολογούμενο ενώπιον της Δικαιοσύνης για σοβαρά κακουργήματα. Σας διαβεβαιώ ότι η μητέρα τελούσε σε πλήρη και παντελή άγνοια των εν λόγω φωτογραφιών. Αν είχε πέσει στην αντίληψή της ή του συζύγου, θα είχαν φροντίσει να τις διαγράψουν, να μαλώσουν τα παιδιά τους, να τα συνετίσουν, να υπάρξει μία διδαχή, να τους αφαιρέσουν οπωσδήποτε το κινητό», σημειώνει.

Ερωτηθείς πως βρέθηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες στο κινητό της 38χρονης, ο κ. Εμμανουηλίδης είπε στο taxydromos.gr, ότι αυτό συνέβη λόγω του ότι συγχρονίστηκε το κινητό της με το email.

«Ήταν εν αγνοία της σε βάση δεδομένων. Δεν το διαπίστωσε εγκαίρως. Δεν τράβηξε η ίδια τις φωτογραφίες ούτε ο σύζυγος και αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξή τους», επανέλαβε.