Καλλιθέα: Μαρτυρίες ότι έμεινε τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό το κοριτσάκι – Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Καλλιθέα, Σιντριβάνι

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», νοσηλεύεται το 2 ετών κοριτσάκι, που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς το βράδυ της Κυριακής (8/2) έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Έμεινε τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό

Όπως έγινε γνωστό, το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου, όταν κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες στην ΕΡΤ έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια της πλατείας με παρέα και το κοριτσάκι ήταν καθισμένο δίπλα τους. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ συνειδητοποίησαν ότι το παιδί έλειπε και ξεκίνησαν «σαρώνουν» την πλατεία. Γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία και ο πατέρας εντόπισε το παιδί μέσα στο σιντριβάνι. Τρομοκρατήθηκε και άμεσα άρπαξε το παιδί και προσπάθησε να το συνεφέρει. Στο σημείο έσπευσε κι ένας υπάλληλος μιας παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός προκειμένου να τον αφήσουν να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Καλλιθέα, Σιντριβάνι

«Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ»

«Είδα ένα τσούρμο ανθρώπων να τρέχει πάνω κάτω, δεν κατάλαβα τι έχει γίνει στην αρχή. Είδα έναν άνθρωπο να κρατάει ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά του, και προσπαθούσε να το αφήσει στο έδαφος. Τότε κατάλαβα ότι το παιδί έχει χάσει τις αισθήσεις του» ανέφερε αρχικά ο εργαζόμενος.

«Υπήρχε άγχος, ένταση, και καταλαβαίνω ότι στους τυφλούς επικρατεί ο μονόφθαλμος. Προσπάθησα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες, λέγοντας ψέματα ότι είμαι γιατρός για να μπορέσουν να με αφήσουν. Εκείνη την στιγμή δεν υπήρχαν αστυνομικοί» πρόσθεσε.

Το παιδί έβγαλε υγρό από τα πνευμόνια του και συνεχίστηκε η ανάνηψη. Στο σημείο έφτασαν και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι. Την ίδια ώρα πέρναγε από την οδό Λασκαρίδου περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στην οποία δούλευε ο υπάλληλος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, να τρέχει και να ενημερώνει τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, ωστόσο αποφάσισαν για να μη χρονοτριβήσουν περεταίρω και να μεταφέρουν άμεσα το παιδί στο «Αγλαΐα Κυριακού» με το περιπολικό.

Όπως λέει ο εργαζόμενος, έχει κάνει κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών. «Γνωρίζω τα βασικά, μπορώ να κάνω ΚΑΡΠΑ. Στην αρχή μου έσπρωχναν τα χέρια, και τότε τους είπα ότι είμαι γιατρός, “σταματήστε”. Ξεκινάω ΚΑΡΠΑ, προσπαθώ ξανά και ξανά, και κάποια στιγμή το παιδί ξέρασε. Το γυρνάω στα πλάγια και έβγαλε υγρά από την μύτη. Πλησιάζω το αυτί μου για να ακούσω αν αναπνέει και προσπαθώ να μετρήσω σφυγμό. Δεν με αφήνουν, και πήγαν να το κουνήσουν, και τους είπα να το αφήσουν σε εμένα. Τότε ήρθαν οι αστυνομικοί, που έκαναν και εκείνοι ΚΑΡΠΑ, το πήραν στην αγκαλιά τους, και έφυγαν».

Καλλιθέα, Σιντριβάνι

Επί 40 λεπτά έδιναν μάχη οι γιατροί να επαναφέρουν το κοριτσάκι

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου οι γιατροί επί 40 λεπτά πραγματοποιούσαν τιτάνιες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί επανήλθε και άμεσα διασωληνώθηκε ωστόσο η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες.

Οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας του 26χρονου αλβανικής καταγωγής πατέρα και στη συνέχεια της 23χρονης μητέρας ελληνικής καταγωγής με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Η μητέρα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο για να είναι κοντά στο παιδί της και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Και οι δύο αναμένεται να εξεταστούν από τον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η έρευνα σχετικά με το πώς το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των γονιών και κατέληξε στο σιντριβάνι βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΕΛ.ΑΣ.

 

ENIKOS NETWORK

18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

