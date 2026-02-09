Alpha: Πλήρης ανανέωση της prime time την προσεχή σεζόν

Μετά τον «Άγιο έρωτα», οριστικό φινάλε τον Ιούνιο και για το «Να μ’ αγαπάς», με βάση την Reallife.

Σε πλήρη ανανέωση της prime time οδεύει o Alpha την προσεχή σεζόν ρίχνοντας αυλαία στις καθημερινές σειρές του. Έπειτα από δύο χρονιές σε περίοπτη θέση στη βραδινή ζώνη του Alpha, ο «Άγιος έρωτας» θα ολοκληρώσει τον κύκλο του στο τέλος της σεζόν, ενώ σε οριστικό φινάλε οδηγείται τελικά και το «Να μ’ αγαπάς».

Η καθημερινή σειρά, η οποία μεταδίδεται στις 20:00 σημειώνοντας υψηλά για την εποχή ποσοστά τηλεθέασης, εξετάστηκε αρχικά και για δεύτερη σεζόν. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο Alpha σε συνεννόηση με την εταιρεία παραγωγής Pedio Productions έκρινε ότι το «Να μ’ αγαπάς» δεν μπορεί να επεκταθεί σε άλλη μία σεζόν βάσει σεναρίου. Άλλωστε, και το τουρκικό σίριαλ «Siyah Kalp», στο οποίο βασίζεται η καθημερινή σειρά του Alpha, διήρκησε μία σεζόν χωρίς να δίνει υλικό για περαιτέρω ανάπτυξη επιπλέον ιστοριών για τους κεντρικούς ήρωες. Έτσι, αποφασίστηκε το φινάλε του «Να μ’ αγαπάς», παραχωρώντας το slot των 20:00 σε νέα σειρά.

Δύο νέες σειρές

Το κανάλι έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για νέες δυνατές ιστορίες που θα αντικαταστήσουν το «Να μ’ αγαπάς» και τον «Άγιο έρωτα», σειρές που αφήνουν ορθάνοιχτη τη βραδινή ζώνη του Alpha. Στη θέση του «Άγιου έρωτα» αναμένεται να ενταχθεί νέα σειρά της Prima Visione. Η εταιρεία παραγωγής εξασφάλισε ήδη από το ΕΚΚΟΜΕΔ επιδότηση για μια νέα σειρά πολλών επεισοδίων με προδιαγραφές για καθημερινή μετάδοση.

Πρόκειται για το «Η ζωή στα χέρια σου», με συνολικό κόστος που υπερβαίνει τα 6 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 1.972.000 ευρώ. Όσο για το «Να μ’ αγαπάς», σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρές πιθανότητες για να πάρει τη θέση του στο slot των 20:00 έχει νέα δραματική σειρά η οποία θα είναι βασισμένη, επίσης, σε τουρκικό σίριαλ, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει και πάλι η Pedio Productions.

Από το πρόγραμμα του Alpha ολοκληρώνονται στο τέλος της σεζόν το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», καθώς και ο «Γιατρός» έπειτα από τρεις σεζόν. Εισιτήριο για την επόμενη και για νέο κύκλο επεισοδίων παίρνει μόνο το «Σόι σου», που συνεχίζει να «σπάει» τα τηλεοπτικά ταμεία.