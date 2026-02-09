Eurovision 2026: «Sing for Greece» – Πώς θα γίνει η ψηφοφορία στους δύο ημιτελικούς και στον τελικό

Το «Sing for Greece 2026» έρχεται στην ΕΡΤ, φέρνοντας μαζί του μουσική, μοναδικές εκπλήξεις και όλη τη μαγεία της Eurovision! Η μεγάλη μουσική διοργάνωση, από την οποία θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Τα τρία shows θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και το ERTFLIX, με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ θα υπάρχει και ραδιοφωνική μετάδοση από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, μέσα από ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Παράλληλα, το «Sing for Greece 2026» θα μεταδοθεί από τη Φωνή της Ελλάδας και το ERT Echo.

Την παρουσίαση της διοργάνωσης αναλαμβάνουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι δύο Ημιτελικοί θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν αγαπημένες ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον παλμό και το κλίμα της διοργάνωσης.

Πριν από κάθε εμφάνιση στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», το κοινό θα παρακολουθεί ένα πρωτότυπο και χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του εκάστοτε ερμηνευτή.

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εδώ. Καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών shows, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green Room, από όπου οι τηλεθεατές θα ζουν από κοντά τις αντιδράσεις, την αγωνία και τις πρώτες δηλώσεις τους.

Ποιοι θα είναι special guest

Μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» θα δώσουν ως special guests, η Klavdia στον Α’ Ημιτελικό, η Τάμτα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, στον Β’ Ημιτελικό και ο Χρήστος Μάστορας στον Τελικό.

Πώς θα γίνει η ψηφοφορία

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Μετά από κάθε Ημιτελικό, θα παρακολουθούμε, σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν στον Γιώργο Καπουτζίδη.