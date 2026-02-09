Συνελήφθη κτηνοτρόφος για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ένας κτηνοτρόφος συνελήφθη στις 6 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς του Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας στο Ελαιοχώρι Αχαΐας για παραβίαση των μέτρων σχετικά με την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Γιατί συνελήφθη ο κτηνοτρόφος

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο κτηνοτρόφος είχε μεταφέρει κατσίκια για βόσκηση σε εξωτερικό χώρο -σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του- παραβιάζοντας την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΚ/29851/957 από 29/01/2026 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Περί λήψης μέτρων για την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».