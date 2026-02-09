Μαρινάκης για επεισόδια στο ΑΠΘ: «Οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στα Πανεπιστήμια»

«Οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στα πανεπιστήμια», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, έπειτα από πάρτι που γινόταν εντός του χώρου.

«Η αστυνομία έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά της»

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε σε ένα πρώτο δεδομένο ότι «η αστυνομία έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, είχαμε πάνω από 300 προσαγωγές και αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξει μία πολύ δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης προσώπων για να μπορεί η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο πειθαρχικό πλαίσιο, ξεκαθαρίζοντας ότι «σε περίπτωση που προκύψει από την εισαγγελική έρευνα ότι κάποιοι από αυτούς είχαν φοιτητική ιδιότητα, θα έχουν και τις παρεπόμενες κυρώσεις αυτοματοποιημένα πλέον από το Πανεπιστήμιο. Αναστολή φοιτητικής ιδιότητας και ό,τι προβλέπει ο νόμος. Γιατί νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι δεν έχουν θέση στα Πανεπιστήμια εγκληματίες», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επανέλαβε ότι δεν δόθηκε καμία άδεια για το πάρτι, κάτι, που όπως είπε, ερευνήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και προσωπικά από την υπουργό.

«Ελέγχεται εάν όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν με βάση τα σχέδια ασφαλείας, που έχει στείλει το ΑΠΘ εφαρμόστηκαν. Γίνεται αυτή η έρευνα και πολύ σύντομα το υπουργείο, με τη συνδρομή των πρυτανικών αρχών, που διενεργεί ήδη ΕΔΕ, θα βγάλει τα συμπεράσματά του και θα δει, εφόσον εφαρμόζεται και εδώ ο νόμος για κυρώσεις και σε αυτό το επίπεδο. Άρα έχουμε εφαρμογή του νόμου σε ποινικό επίπεδο, εφαρμογή του νόμου σε προσωποπαγές πειθαρχικό επίπεδο και έρευνα για το αν πρέπει να εφαρμοστεί και κάτι σε σχέση με τους ακαδημαϊκούς που έχουν σχετική ευθύνη», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δείτε το βίντεο από την ενημέρωση