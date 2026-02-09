Μαρινάκης για υπόθεση Παναγόπουλου: Δεν θα φορτωθεί η ΝΔ μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί και τον Γιάννη Παναγόπουλο, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αφορά στην υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως και σε κάθε πρόσωπο το οποίο ελέγχεται για μια συγκεκριμένη υπόθεση», ωστόσο, τόνισε πως «η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί και τον κ. Παναγόπουλο. Ο κ. Παναγόπουλος ήταν σε αναστολή πλέον μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος».

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν -κακώς- εάν μια τέτοια υπόθεση είχε συμβεί με βασικό εμπλεκόμενο μέλος της ΝΔ. Τι θα είχε γίνει. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα, επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όπως συνέβη σε αντίθετες περιπτώσεις, όταν κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να ταυτίσουν ένα ολόκληρο κόμμα με κάποια φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για συγκεκριμένες υποθέσεις», πρόσθεσε.

«Ούτε η ΝΔ, ούτε η κυβέρνηση πρόκειται να φορτωθεί μια υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ανέφερε ότι ούτε η κα Στρατνάκη είναι στα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Την Τρίτη η συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων

Κατά την εισήγησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπεγράφη η επέκταση σύμβασης για τα φάρμακα υψηλού κόστους

Κατά την έναρξη της ενημέρωσης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως «υπεγράφη η επέκταση της συλλογικής σύμβασης για την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων». «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες δράσεις αποστολής φαρμάκων φαρμακεία, ΕΟΠΥΥ και κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων, στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης. Και αυτό συμβαίνει επιτρέποντάς τους να παραλαμβάνουν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένα φάρμακα, κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους», τόνισε.

Όπως είπε είναι σημαντικό να επισημανθούν ότι «στη διαδικασία δύνανται να ενταχθούν όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας, οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν οφείλουν να το δηλώσουν, τα συμμετέχοντα φαρμακεία πιστοποιούνται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και υποχρεούνται να χορηγούν τα φάρμακα υψηλού κόστους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους».

Επεσήμανε ότι «η πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένες δραστικές ουσίες και θεραπευτικές κατηγορίες -αρχικά περιλαμβάνουν κάποια αντικαρκινικά φάρμακα καθώς και φάρμακα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας- όπως αυτές καθορίζονται και επικαιροποιούνται από το υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα φάρμακα που προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση». Πρόσθεσε ότι «η παραλαβή των φαρμάκων από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά».

Για το νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού των μεταφορών

Περνώντας στο επόμενο θέμα της ενημέρωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασχολήθηκε με το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τόνισε ότι «στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των μεταφορών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση: ενισχύεται, ουσιαστικά, το πλαίσιο αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες, με αυστηροποίηση των προστίμων. Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και υποδομών των συγκοινωνιακών φορέων, με ειδικές ρυθμίσεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και προσωπικό, καθώς και με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βανδαλισμών και φθορών. Για πρώτη φορά, εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μικροσωματιδίων στους χώρους των δημόσιων συγκοινωνιών, ενσωματώνοντας, συστηματικά, την παράμετρο της δημόσιας υγείας στη λειτουργία των μεταφορών».

Αναφέρθηκε επίσης ειδικά σε διατάξεις που εστιάζουν στον έλεγχο και στην ασφάλεια των οχημάτων.

Ακόμη, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στα ταξί και στις επαγγελματικές μεταφορές, ανταποκρινόμενα σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς, πρόσθεσε τονίζοντας ότι «η φιλοσοφία του νομοσχεδίου βασίζεται στη λελογισμένη μείωση διοικητικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, με παράλληλη ενίσχυση της εποπτείας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του κράτους».

Για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Στη συνέχεια ανέφερε ότι πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από 112 επενδυτικά σχέδια, που εντάχθηκαν σε δύο καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Συγκεκριμένα, στον τρίτο κύκλο της «Μεταποίησης & Εφοδιαστικής αλυσίδας» και στις «Περιοχές ειδικής ενίσχυσης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 112 επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται σε 553 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση που θα λάβουν διαμορφώνεται στα 289,5 εκατ. ευρώ. Περίπου το 50% των επενδύσεων υλοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. «Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στρατηγικούς και παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η μεταποίηση, η μεταλλουργία, η χημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και η τεχνολογία, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις».

Για το Hellenic Heritage

Αλλάζοντας θέμα ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «μέσα από τις καινοτόμες υπηρεσίες της ψηφιακής πύλης “Hellenic Heritage” αναβαθμίζεται η εμπειρία των επισκεπτών σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Οι εν λόγω υπηρεσίες διευκολύνουν την προετοιμασία και τον προγραμματισμό κάθε επίσκεψης, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, τους θησαυρούς της ελληνικής ιστορίας με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών».

Σήμερα στις 19:00, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.