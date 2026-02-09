ΠΑΣΟΚ: «Φυγή προς τα εμπρός» επιχειρεί ο Ανδρουλάκης – Τα στοιχήματα στον δρόμο προς το συνέδριο και ο ρόλος της «Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης»

«Φυγή προς τα εμπρός» επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στον… δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ μέσα στον Μάρτιο. Ο πρόεδρος στοχεύει αφενός να βγει από την εσωτερική φθορά, καθώς το τελευταίο διάστημα περισσότερο τον δημόσιο διάλογο απασχολούν οι «διαφορετικές φωνές» μέσα στο κόμμα, όπως του Χάρη Δούκα παρά οι θέσεις και το πρόγραμμα του κόμματος, ενώ φυσικά στόχος είναι να «ξεκολλήσει η βελόνα» στις δημοσκοπήσεις οδεύοντας προς τις εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει απευθύνει προσκλητήριο για «άνοιγμα» του κόμματος και με εμπροσθοβαρείς κινήσεις να δώσει προοπτική και να βγει κερδισμένη η Αξιωματική Αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του κόμματος θέλει να δώσει ισχυρότερη «φωνή» στο ΠΑΣΟΚ μέσα σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο και πριν Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού μπουν στο παιχνίδι με νέα κόμματα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της «φυγής προς τα εμπρός», εντάσσεται και η «Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης», τα μέλη της οποίας ανακοινώθηκαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου από τον Κώστα Σκανδαλίδη και έχοντας στο πλευρό του τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά και τον Γραμματέα της ΚΟΕΣ, Ιωάννη Βαρδακαστάνη.

Το «άνοιγμα» αυτό γίνεται προκειμένου νέα πρόσωπα να συνδράμουν στην προσπάθεια του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να αποτελέσει τον «κορμό» της Δημοκρατικής Παράταξης απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι όπως πολλές φορές έχει θέσει τον στόχο ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Πρόκειται για άτομα από τον ευρύτερο πολιτικό, παραγωγικό, κοινωνικό χώρο σε μια συστράτευση δυνάμεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του κόμματος και μεγαλύτερης διείσδυσης των θέσεων και των απόψεων του ΠΑΣΟΚ σε όλο το κοινωνικό και πολιτικό φάσμα.

Το παρασκήνιο των επαφών

Μέχρι την τελευταία στιγμή, το βράδυ της Κυριακής, όπως λένε οι πληροφορίες, γίνονταν προσθήκες και αφαιρέσεις στη λίστα των ονομάτων, με τον Κώστα Σκανδαλίδη να σηκώνει το κύριο βάρος της προσπάθειας και των επαφών, με την αρωγή τόσο προσώπων πέριξ του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και στελεχών της παλιάς φρουράς που μπήκαν στο «ψηστήρι» για να ανοίξουν όσο το δυνατόν γίνεται τη βεντάλια.

Πάντως από τα ονόματα που προσεγγίστηκαν και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, πολλά προέρχονται κυρίως από «πασοκογενείς» του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Ζωή Καρκούλια, ο Κώστας Καραχάλιος, ο Νίκος Μαδεμλής, ο πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης, αλλά και κάποιους (λιγότερους) κεντρώους, όπως ο πρώην υφυπουργός, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.

Οι συζητήσεις για σύμπλευση

Πολλοί θεωρούν ότι η διεύρυνση δεν σταματάει στις σημερινές ανακοινώσεις. Χωρίς κάτι να έχει οριστικοποιηθεί, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες προσπάθειες σύμπλευσης.

Σε αυτή την κατηγορία συζητήσεων φέρεται, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», να υπάγονται πρόσωπα όπως η Νίνα Κασιμάτη, η απόσταση της οποίας από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον εμφανής, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, αλλά και ο ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος το Σάββατο διοργάνωσε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια, τη στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, στην οποία ομιλητής ήταν ο Κώστας Τσουκαλάς.

Όλα τα ονόματα που εντάσσονται στην «Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης» του ΠΑΣΟΚ

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος – Αριστερή πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός

Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός

Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, Δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

