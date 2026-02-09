Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα εξευτελίζει την οικογένεια Βούλγαρη

«Η Αλεξάνδρα είναι Μανιάτισα, το κρατάει μανιάτικο μέχρι το τέλος! Δεν τους αφήνει να ανασάνουν. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει όλους»! Η Μαρίνα Ασλάνογλου ήταν προσκεκλημένη, χθες, της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται». Η πρωταγωνίστρια μίλησε για τις εξελίξεις της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και για τις ανατροπές που φέρνει η Αλεξάνδρα Καπετανάκου- ο ρόλος που υποδύεται – στο γάμο του Γρηγόρη και της Αγγελικής. Οι κινήσεις της οδηγούν τα γεγονότα σε απρόβλεπτες καταστάσεις, ενώ η ίδια προειδοποιεί: «Τώρα συστήθηκα! Από δω και πέρα….» έρχονται τα καλύτερα!

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου είναι μια γυναίκα δυνατή, αποφασισμένη για όλα. Είναι μία μάνα που βίωσε την πιο βαθιά απώλεια και πλέον θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να χάσει.

Η Αλεξάνδρα είναι η γυναίκα του Ηλία Καπετανάκου – του άρχοντα της Τρούμπας. Αφοσιωμένη στην οικογένειά της, είναι εντυπωσιακό πώς καταφέρνει να κρατά με στιβαρότητα την έξωθεν καλή μαρτυρία της οικογένειάς της , παρά το γεγονός ότι ο άνδρας της είναι ο φόβος και ο τρόμος του Πειραιά. Αυτή η βιτρίνα όμως, θα σπάσει όταν η μοίρα χτυπήσει την Αλεξάνδρα εκεί που πονά περισσότερο. Στην αγάπη της για τα παιδιά της, όταν της στερήσει τον πρωτότοκό της, τον πολυαγαπημένο της Στράτο. «Ωραίες ιστορίες, ιδιαίτερα στο πώς εξελίσσονται, στο πώς δένουν μεταξύ τους. Αυτό μου δημιούργησε μία πολύ ωραία αίσθηση στο να κάνω αυτή τη δουλειά» λέει η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Συμβαίνουν σοβαρές ανατροπές

«Όταν μου τηλεφώνησαν οι σκηνοθέτες, Βασίλης Τσελεμέγκος και Γιώργος Κορδέλλας και μου είπαν την ιστορία και ότι ο ρόλος που θα ήθελαν να υποδυθώ ήταν η γυναίκα του Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης) που είναι στην Τρούμπα ούρλιαξα από χαρά. Γιατί είναι ρόλος πολύ κόντρα σε μένα. Εγώ δεν είμαι εκδικητική, δεν έχω μίσος, δεν κρατάω κακία, δίνω ευκαιρία στους ανθρώπους, οπότε μου έδωσε μία τρομερή ελευθερία να μπω σε μονοπάτια που ήταν περίεργα αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί βλέπω μια γυναίκα πως θολώνει – γιατί το μίσος είναι ένα πάρα πολύ δυνατό συναίσθημα που σε αλλοιώνει και σε μετακινεί. Μια γυναίκα που δεν υπολογίζει κανένα κόστος, δεν την νοιάζει τίποτα, από δω και πέρα. Στα 2 επεισόδια που έρχονται -ειδικά της Τρίτης το επεισόδιο είναι τρομερά κομβικό με τρομερές ανατροπές – συμβαίνουν πολύ σοβαρές ανατροπές, αλλάζουν πολλά πράγματα».

Θα κάνει τα πάντα για το παιδί της

Μια μητέρα θα κάνει τα πάντα για το παιδί της, είναι ικανή για όλα «ειδικά για το γιο στον οποίο είχε τεράστια αδυναμία. Κι όλο αυτό (ο θάνατός του) έγινε ακαριαία, χωρίς να το περιμένει. Είχε ένα οιδιπόδειο με τον γιο της, τον Στράτο, ήταν σαν ερωτευμένη με το παιδί της. Κατά καιρούς η Αλεξάνδρα ξεχνάει ότι έχει και δεύτερο παιδί αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν αγαπάει τον άλλο της γιο, τον Αντρέα. Απλά δεν υπολογίζει κανένα, ούτε τον άντρα της ούτε το τι γίνεται γύρω της» εξηγεί η Μ. Ασλάνογλου.

Μόνη της θα πενθήσει, με το δικό της «μανιάτικο» τρόπο, χωρίς πολλά δάκρυα αλλά με πολύ πόνο. Ο πόνος αυτός, παντοδύναμος και κραταιός, θα μετουσιωθεί σε δύναμη καταστροφής και εκδίκησης όταν ανακαλύψει τον υπαίτιο. Στο στόχαστρό της θα μπει ο Γρηγόρης Βούλγαρης αλλά και όλη του η οικογένεια. Αυτό που θέλει η Αλεξάνδρα δεν μόνο μόνο «οφθαλμός αντί οφθαλμού», δεν της αρκεί αυτό. Θέλει να εξοντώσει όλη τη σαθρή αξιοπρέπεια της οικογένειας Βούλγαρη, θέλει να τους εκδικηθεί…. «θέλει να τους εξευτελίσει. Δε μένει μόνο σε αυτό. Τα πράγματα ξεφεύγουν. Kάτι του γίνεται στο επεισόδιο της Τρίτης δεν το είχε προβλέψει. Μετά, στο τραπέζι…. Γίνεται ο γάμος, γιατί θέλει να γίνει ο γάμος, θέλει να έχει βάλει τις βέρες το ζευγάρι, θέλει να είναι όλοι οι καλεσμένοι, να αποκαλύψει ποια είναι η Άντζελα και να τους χτυπήσει, να χτυπήσει την οικογένεια Βούλγαρη, εκεί που πονάει περισσότερο: στην υπόληψή της, στο όνομά της. Αλλά υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες πολύ σοβαρές εξαιτίας του γεγονότος που γίνεται την Τρίτη».

«Είναι η δικαίωσή μου»

Στο trailer ο Στράτος εμφανίζεται ξαφνικά, όμως η παρουσία του παραμένει μυστήριο: «Είναι η δικαίωσή μου. Ο Γρηγόρης ,έφταιγε και δεν έφταιγε» ασήμαντο. Αυτό (το δίλημμα) για την Αλεξάνδρα Καπετανάκου δεν υπάρχει. Κι επειδή είναι Μανιάτισσα, το κρατάει μανιάτικο μέχρι το τέλος! Δεν τους αφήνει να ανασάνουν. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει όλους»!

Αναφερόμενη στο αποτέλεσμα της σειράς τονίζει ότι «όλοι συνετέλεσαν στο να γίνει κάτι ωραίο. Υπήρχε συντονισμός σε όλο αυτό. Κι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν σαν ο κάθε ρόλος να ήταν γραμμένος για τον ηθοποιό που τον ερμηνεύει… Είναι και οι ιστορίες των κοριτσιών. Εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ γιατί βλέπεις και μια άλλη πλευρά. Γιατί κι αυτά τα κορίτσια έχουν δικαίωμα στο όνειρο».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ: