Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τι θα διερευνηθεί

Εισαγγελική έρευνα για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (7/2) έξω από τον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), έπειτα από πάρτι που γινόταν εντός του χώρου.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρενέβη για όσα συνέβησαν και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια.

Επίσης, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο γι’ αυτή την υπόθεση.

Η προθεσμία του υπουργείου Παιδείας

Υπενθυμίζεται ότι εκπνέει η διορία των 48 ωρών που έχει δώσει το υπουργείο Παιδείας στο ΑΠΘ προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα επεισόδια που συνέβησαν έξω από το Πανεπιστήμιο, ενώ η Πρυτανεία έχει απαντήσει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για να πραγματοποιηθεί πάρτι.

Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ προς τους αστυνομικούς και εκείνοι απάντησαν με δακρυγόνα και κρότου – λάμψης με αποτέλεσμα για αρκετή ώρα ο χώρος έξω από το ΑΠΘ να θυμίζει «πεδίο μάχης».

Μετά τα επεισόδια, έγιναν 313 προσαγωγές ατόμων, που στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν βρέθηκε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο σε βάρος τους. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από μολότοφ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα.

Ζαχαράκη: Θέλουμε να μην έχουμε ξανά τέτοιες εικόνες στο μέλλον

Στα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν έξω από τον χώρο του ΑΠΘ, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Η κα Ζαχαράκη χαρακτήρισε ως «ντροπή» την εικόνα στο ΑΠΘ και είπε ότι «προκαλεί αγανάκτηση», γι’ αυτό και «έχουμε ζητήσει εξηγήσεις και μάλιστα εντός 48 ωρών».

Η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι «θέλουμε να μην έχουμε ξανά τέτοιες εικόνες στο μέλλον».

Η κα Ζαχαράκη υποστήριξε ότι «όλα τα Πανεπιστήμια υπέβαλαν τα σχέδια ασφαλείας έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αυτά τα σχέδια αξιολογούνται από ειδική ομάδα σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα τρέξουν και κεντρικοί διαγωνισμοί – γιατί θέλουμε πλήρη διαφάνεια και ως προς την προμήθεια όλων των μέσων. Τα λεφτά έχουμε δεσμευτεί ότι θα βρεθούν και ό, τι επιπλέον χρειαστούν θα το πάρουν. Εντός τριμήνου θα έχουμε και τις Υπουργικές Αποφάσεις που ήδη έχουν αρχίσει και εκδίδονται με λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για το κάθε πανεπιστήμιο, καθώς δεν είναι όλα το ίδιο, ενιαίοι χώροι. Κάποια είναι πιο εκτεθειμένα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «θέλω να ξέρω αν υπήρχε ενημέρωση για το πάρτι, σε ποιον έγινε και αν υπήρχαν μέτρα πρόληψης. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος έκανε τη δουλειά του, ποιος δεν ενημέρωσε, αν δεν ενημέρωσε; Αυτό θα οδηγήσει σε ευθύνες οπουδήποτε αναλογούν».