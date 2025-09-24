ΠΑΣΟΚ: Η «κολλημένη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις φέρνει γκρίνια και τριβές – Η πίεση από τις διεργασίες στην Κεντροαριστερά

Σε μια συγκυρία πολιτικής ρευστότητας, όπου ο χώρος της Κεντροαριστεράς ανασυντίθεται, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δείχνει να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια παρατεταμένη εσωστρέφεια. Την ώρα που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διανύει τον έβδομο χρόνο της, με την αυξανόμενη φθορά και την κοινωνική κόπωση να καταγράφονται στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δείχνει να μην μπορεί να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά αυτή τη δυσαρέσκεια.

Του Γρηγόρη Αναγνώστου

Οι δημοσκοπήσεις παραμένουν στάσιμες, η οργανωτική του λειτουργία κατά δηλώσεις μιας σειράς στελεχών αδρανεί και οι εσωτερικές φωνές αμφισβήτησης της ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη πληθαίνουν. Την ίδια ώρα, η προοδευτική πολυκατοικία «ανακαινίζεται», με πρωτοβουλίες και πρόσωπα να διεκδικούν ρόλο στον κατακερματισμένο χώρο του Κέντρου.

Καθώς το πολιτικό σκηνικό κινείται δυναμικά, με ενδεχόμενες νέες πολιτικές πρωτοβουλίες από τον Αλέξη Τσίπρα και την ενίσχυση εναλλακτικών δυνάμεων όπως η Πλεύση Ελευθερίας, η στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ ενέχει σοβαρό κίνδυνο υποχώρησης σε δομικά στοιχεία της στρατηγικής του.

Στελέχη επισημαίνουν πως, αν δεν υπάρξει άμεση επαναλειτουργία των κομματικών θεσμών, συντεταγμένη γραμμή και μαζική πολιτική κινητοποίηση, τότε η αναμενόμενη άνοδος στις δημοσκοπήσεις ίσως αποδειχθεί ευσεβής πόθος.

Η φράση του Παύλου Γερουλάνου από την Αριδαία ότι «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές» δεν πέρασε απαρατήρητη. Παρά τις προσπάθειες του ίδιου να διευκρινίσει ότι δεν επιδιώκει να δημιουργήσει ζήτημα εσωκομματικής αντιπαράθεσης, η τοποθέτησή του ήχησε ως καμπανάκι σε πολλούς βουλευτές και κομματικά στελέχη που εκφράζουν όλο και πιο ανοιχτά την ανησυχία τους για τη συνολική πορεία του κόμματος.

Έκτακτο Συνέδριο και καθαρή στρατηγική ζητά ο Χάρης Δούκας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Χάρης Δούκας ζητά τη διεξαγωγή έκτακτου Συνεδρίου, όχι μόνο για τη θεσμική επανεκκίνηση του κόμματος, αλλά και για την πολιτική αποσαφήνιση: «να αποφασιστεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία».

Το αίτημα αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαρκώς αναβαλλόμενη διαδικασία εκλογής νέων κομματικών οργάνων, η οποία εκκρεμεί από την επανεκλογή Ανδρουλάκη. Η σύγκληση Συνεδρίου, απαραίτητη για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ, ακούγεται πλέον ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του έτους.

Ο Καστανίδης κρούει τον κώδωνα για την ακινησία των οργάνων

Από τους πιο σταθερούς επικριτές της κομματικής λειτουργίας, ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος έμεινε εκτός Βουλής το 2023, εξακολουθεί να ασκεί πίεση για τη θεσμική κανονικότητα.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα συνοψίζει με χαρακτηριστικό τρόπο την εικόνα αδράνειας:

«1. Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024.

2. Το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια.

3. Διορίστηκε γραμματέας της ΚΟΕΣ χωρίς να υπάρχουν μέλη του οργάνου! Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική»

Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική. — Kastanidis Haris (@KastanidisHaris) September 23, 2025

Ο ίδιος, που διατηρεί επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα και ετοιμάζεται να διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή στην Α’ Θεσσαλονίκης, πιθανότατα απέναντι σε υποψηφιότητες όπως της Ράνιας Θρασκιά, του Πέτρου Παππά και ίσως της Άννας Διαμαντοπούλου, επιμένει πως η στρατηγική σύγχυση και η αδράνεια αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το κόμμα.

Η απάντηση Ανδρουλάκη και η επιμονή στο πρόγραμμα

Απέναντι στην αυξανόμενη κριτική, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε χαμηλούς τόνους. Μιλώντας στο Action24, δήλωσε: «Δεν έχω να απαντήσω τίποτα και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί».

Αντί αυτού, παρέπεμψε στο έργο των τομέων πολιτικής του κόμματος: «Όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής, εκατοντάδες άνθρωποι που εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις…» και συμπλήρωσε: «Αυτό το προσωπικό μπορεί να είναι στην επόμενη κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις παθογένειες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ακόμη πως «σε καμία περίπτωση δεν θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ», επιχειρώντας να καθησυχάσει το ακροατήριο της Κεντροαριστεράς.

Διαμαντοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βγει από την παγίδα της εσωστρέφειας»

Παρέμβαση έκανε και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στον Real fm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, η οποία επέκρινε το γεγονός ότι η πολιτική ατζέντα μετατοπίζεται διαρκώς από την παρουσίαση του προγράμματος στις εσωκομματικές τριβές. «Παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, που είναι δύσκολα δημοσκοπικά δεν το αμφισβητώ, το πρόγραμμα (σ.σ. στην ΔΕΘ) και αντί η συζήτηση να γίνει για αυτό πάει στα εσωκομματικά πάλι και στο εάν θα συνεργαστούμε και με ποιους θα συνεργαστούμε», δήλωσε.

Αναφερόμενη στο θέμα συνεργασιών, σημείωσε: «Η λογική του να θέτεις στην ατζέντα με ποιους θα συνεργαστώ και με ποιους δεν θα συνεργαστώ προϋποθέτει μία αντίληψη ήττας. Δηλαδή ότι δεν θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα…», καλώντας το κόμμα να προτάξει τη δική του πολιτική ατζέντα.

Παράλληλα, σε παρέμβασή της στη συνεδρίασης της ΝΕ Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε μήνυμα αποστασιοποίησης από τον λαϊκισμό και τακτικές «ακτιβιστικής» αντιπολίτευσης: «Έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις».

Γερουλάνος: «Αν βγούμε έξω και παλέψουμε, η βελόνα θα κουνήσει»

Ο Παύλος Γερουλάνος επανήλθε στο θέμα με νέα δημόσια παρέμβαση, εξηγώντας ότι στόχος του είναι η πολιτική κινητοποίηση: «Έχετε δει πολλούς ανθρώπους να δίνουν τη μάχη όπως εγώ για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ; Αν μου πείτε ‘ναι’, πείτε μου και τα ονόματα», δήλωσε στο OPEN, τονίζοντας την ανάγκη δράσης.

Συμπληρωματικά ανέφερε: «Να βγούμε να στηρίξουμε το έργο του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, να πάμε παντού να το μεταδώσουμε για να ξέρει ο καθένας τι πρεσβεύει… Ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή». Και κατέληξε: «Αν βγούμε έξω και παλέψουμε, η βελόνα θα κουνήσει, δε θα μείνει κολλημένη η βελόνα.»

Διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς: Νέα κόμματα, παλιοί παίκτες

Το πολιτικό τοπίο δεν μένει στατικό. Η φημολογούμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα μέσω νέου κόμματος, οι κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και ο ολοένα στενότερος συντονισμός του με τη Νέα Αριστερά, αλλά και η διαρκής παρουσία σχηματισμών όπως η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η «πολυκατοικία» δεν είναι πια ενιαία. Οι φωνές είναι πολλές, οι τόνοι διαφορετικοί και οι ψηφοφόροι μοιρασμένοι. Αυτό εντείνει την πίεση στο ΠΑΣΟΚ, καθώς τα περιθώρια για την οικοδόμηση ενός ισχυρού και ενιαίου μετώπου στενεύουν.