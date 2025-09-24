Φτωχότερος έγινε ο χώρος της 7ης Τέχνης, καθώς όπως έγινε γνωστό πέθανε ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος.

Το δυσάρεστο συμβάν δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας. Μάλιστα, όπως σημειώνει ενημερώθηκε ετερχορονισμένα για τον θάνατο του Κώστα Προβελέγγιου που έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου δύο μήνες.

«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφος μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελεγγίων, ο Κώστας. Προβελέγγιος. Γιος των Ηθοποιών Άλκη και Καίτης Προβελέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.

Στην δεκαετία του 80-90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία “Οι Ομοφυλόφιλοι” με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου.. Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.