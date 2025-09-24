Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral στο TikTok

Θρήνος στην Καβάλα για τον θάνατο της πολύτεκνης μητέρας και υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου, Ελένης Καρασταμάτη, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 57 ετών.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, η Ελένη Καρασταμάτη βρισκόταν σε άδεια και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της από συγγενικό της πρόσωπο. Όπως μεταδίδει το kavalapost.gr, η 57χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών «προδόθηκε» από την καρδιά της.

Έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, η οποία αναμένεται να «δείξει» τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η Ελένη Καρασταμάτη είχε γίνει viral στο TikTok, με ένα βίντεο που έφτασε 1,5 εκατομμύρια προβολές, στο οποίο φαινόταν εν ώρα εργασίας με ένα μοναδικό στυλ να αδειάζει ένα κάδο στο απορριμματοφόρο.

Δήμαρχος Καβάλας: «Παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον»

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος.

Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της.

Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Καβάλας.