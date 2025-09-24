Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral στο TikTok

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ελένη Καρασταμάτη, Καβάλα

Θρήνος στην Καβάλα για τον θάνατο της πολύτεκνης μητέρας και υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου, Ελένης Καρασταμάτη, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 57 ετών.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, η Ελένη Καρασταμάτη βρισκόταν σε άδεια και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της από συγγενικό της πρόσωπο. Όπως μεταδίδει το kavalapost.gr, η 57χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών «προδόθηκε» από την καρδιά της.

Έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, η οποία αναμένεται να «δείξει» τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η Ελένη Καρασταμάτη είχε γίνει viral στο TikTok, με ένα βίντεο που έφτασε 1,5 εκατομμύρια προβολές, στο οποίο φαινόταν εν ώρα εργασίας με ένα μοναδικό στυλ να αδειάζει ένα κάδο στο απορριμματοφόρο.

 

@despoina_katsini Οι γυναίκες της ζωής μας ❤️#fyp #foryoupage❤️❤️ #gym #fypage #viralvideos #muscle #woman #fpyシ ♬ πρωτότυπος ήχος – tomis3kala

Δήμαρχος Καβάλας: «Παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον»

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος.

Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της.

Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Καβάλας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

«Τυφλά» οικόπεδα: Νέος οδηγός με 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για το τι ισχύει για την πρόσβαση και τη δόμηση

Ετήσια επιστροφή ενοικίου: Νέες διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τους ελέγχους – Τι είπε ο Πιτσιλής για το ΜΙΔΑ

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει στην μαθηματική ακολουθία σε 22 δευτερόλεπτα;

Πώς να χρησιμοποιήσετε το laptop σας ως δεύτερη οθόνη για το PC σας
περισσότερα
18:38 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ στο Γαλάτσι: Συνελήφθη 14χρονος σε δημοτικό σχολείο – Μπήκε στις τουαλέτες και φωτογράφισε 9χρονο μαθητή

Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός 14χρονου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στο Γαλάτσ...
18:20 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Blue Star Χίος: Συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν....
18:13 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι 24/9 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν έν...
17:32 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Αίγιο: Διάρρηξη αυτοκινήτου με λεία… κέρματα

Συνελήφθη ένας άνδρας στο Αίγιο που διέρρηξε αυτοκίνητο και έκλεψε 12,3 ευρώ σε κέρματα, προκα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος