Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται

«Η στρατηγική των “ήρεμων νερών” και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλους ερασιτεχνισμούς από τη Κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤNews.

Κληθείς να σχολιάσει την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «προφανώς στέλνει αρνητικά μηνύματα. Η ακύρωση μιας προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, με πρωτοβουλία της Τουρκίας λίγες ώρες πριν, στέλνει ξεκάθαρα ένα μήνυμα και αποτελεί ασέβεια απέναντι στη χώρα μας και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό αποκαλύπτει και έναν ερασιτεχνισμό στον τρόπο που δρομολογήθηκε και ανακοινώθηκε η συνάντηση . Η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι ακυρώνει το ραντεβού την τελευταία στιγμή, και η χώρα μας δεν έπρεπε να πέσει σε αυτή την παγίδα. Αυτό δείχνει ότι χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία και σοβαρότερη εικόνα».

Για τη στάση της Τουρκίας και τη στρατηγική της κυβέρνησης σημείωσε πως «έχουμε έναν Πρωθυπουργό που, πέντε μέρες πριν, λέει “και εγώ και ο Ερντογάν θέλουμε να μιλήσουμε”, και φτάνουμε χθες να αναβάλλεται η συνάντηση, ενώ λίγη ώρα πριν ο Ερντογάν μιλούσε για διχοτόμηση της Κύπρου και για σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο ότι αναφερόταν και στη διασύνδεση με την τοποθέτηση καλωδίου και στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, όπου ήδη συμμετέχει μέσω τρίτων εταιρειών, ενώ η κυβέρνηση λέει “δεν θα μπει”. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και η αναθεωρητική λογική της “Γαλάζιας Πατρίδας” κλιμακώνεται σε επίπεδο ρητορικής ».

Αναλύοντας τη σκέψη του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι «οι θεωρίες περί “ήρεμων νερών” και “κατευνασμού της κινητικότητας” δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ως ορθή στρατηγική. Η Τουρκία όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη, αλλά σήμερα έχει ίσως περισσότερους συμμάχους απ’ ό,τι είχε εδώ και πολλά χρόνια. Αντίθετα, η χώρα μας δεν δείχνει να έχει τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Πρέπει να αναπροσδιορίσουμε την εξωτερική μας πολιτική, γιατί έχουμε πλέον ένα νέο διεθνές περιβάλλον».

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πώς «ενώ η κυβέρνηση είχε σωστή στάση στο θέμα της Ουκρανίας και ορθά βρεθήκαμε απέναντι στον ρωσικό αναθεωρητισμό, την ίδια στιγμή, δεν καταφέραμε να πείσουμε τους εταίρους ότι αναθεωρητισμός υπάρχει και από την πλευρά της Τουρκίας. Έτσι, ενώ εμείς δείχνουμε αλληλεγγύη εκεί που πρέπει, δεν τη λαμβάνουμε όταν είμαστε εμείς οι στόχοι του τουρκικού αναθεωρητισμού. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα».

«Πώς είναι δυνατόν, ενώ εμείς ως αντιπολίτευση κατηγορούμαστε ότι κάνουμε ζημιά στην εικόνα της χώρας, να βλέπουμε τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ και Υπουργό Υγείας να κατηγορεί τον νυν Υπουργό Άμυνας και πρώην Υπουργό Εξωτερικών ότι “πιάστηκαν στον ύπνο”; Ποιος, λοιπόν, κάνει ζημιά;» διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς για τη στάση της χώρας στο ζήτημα της Παλαιστίνης, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε ότι «βλέπουμε πλέον ένα ρεύμα αναγνωρίσεων από μεγάλες χώρες – Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Καναδάς, Αυστραλία. Εμείς λίγες μέρες πριν ζητήσαμε να επικαιροποιηθεί το ψήφισμα του 2015, στη βάση της σημερινής συγκυρίας: των εποικισμών, της ανάγκης απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς, της αποκατάστασης πολιτικής ισχύος των δημοκρατικών δυνάμεων σε Ισραήλ και Παλαιστίνη, για να σπάσει ο κύκλος βίας και να ανοίξει ο δρόμος της ειρήνης. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να στέκεται αδρανής όταν όλη η Ευρώπη και οι πιο ανεπτυγμένες χώρες μπαίνουν μπροστά. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι μια άνευ προηγουμένου αιματοχυσία. Η Ελλάδα, με τη δημοκρατική της παράδοση και τον ρόλο της στην ειρήνη, δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια».

Για την υπόθεση του κ. Ρούτσι, ο Κώστας Τσουκαλάς εξήγησε ότι «την τελική απόφαση την έχει η Δικαιοσύνη. Όμως, όταν όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι πρόκειται για ένα δίκαιο και εύλογο αίτημα, όταν ένας πατέρας ζητά να γίνει εκταφή για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του, είναι αναφαίρετο δικαίωμά του. Και εφόσον δεν διακυβεύεται η δίκη ούτε άλλο έννομο αγαθό, δεν υπάρχει καμία επαρκής αιτιολογία για την απόρριψη. Η Δικαιοσύνη πρέπει να δείξει την αναγκαία ευαισθησία».

Κατόπιν, Εκπρόσωπος Τύπου παρουσίασε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος. «Στη χώρα μας τα τελευταία έξι χρόνια το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε. Απλώς άλλαξε χέρια: από τις τράπεζες πέρασε στα funds και στις εταιρείες διαχείρισης. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να υπάρξει ξανά προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρώτον, ζητάμε την επαναφορά του νόμου με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ώστε να προστατευθεί η πρώτη κατοικία και να μην έχουμε 60.000 πλειστηριασμούς τον χρόνο, όπως είδαμε την τελευταία τριετία.

Δεύτερον, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό: η συμμετοχή των funds πρέπει να είναι υποχρεωτική πάντα. Όταν ένας πολίτης κάνει αίτηση, το fund δεν μπορεί να λείπει ή να αρνείται να συμμετάσχει. Σήμερα αυτό γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις με βάση εισόδημα. Εμείς λέμε καθολικά, χωρίς εξαιρέσεις.

Τρίτον, πρέπει να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα είτε γραφεία των funds είτε συνεργασία με τις τράπεζες, ώστε ο πολίτης να μπορεί να ενημερωθεί υπεύθυνα. Τι συμβαίνει σήμερα; Δεν ενημερώνουν τον πολίτη για την αύξηση της δόσης λόγω επιτοκίων. Χάνει τρεις μήνες επειδή δεν ξέρει την αυξημένη , του καταγγέλλουν το δάνειο και το βγάζουν σε πλειστηριασμό. Γιατί; Γιατί έχουν κάνει επιχειρησιακά σχέδια που λένε ότι το 50% των εσόδων τους θα προέρχεται από πλειστηριασμούς. Άρα, επιλέγουν συνειδητά τον πλειστηριασμό. Με το ΠΑΣΟΚ αυτό σταματά. Η χώρα δεν θα είναι ξέφραγο αμπέλι για τα funds».

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ έκανε μία πολύ καλή παρουσία στη ΔΕΘ. Αποτυπώσαμε το πολιτικό μας σχέδιο με καθαρότητα και συγκεκριμένες θέσεις. Υπάρχει πια μια πραγματική εναλλακτική πρόταση, που συσπειρώνει ευρύτερες δυνάμεις – από τα λαϊκά στρώματα μέχρι τη μεσαία τάξη, από την αριστερά έως το κέντρο. Όσους θέλουν διαφάνεια, αξιοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη.

Πρέπει όλα τα στελέχη να βγουν μπροστά, να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα σε όλη τη χώρα. Μόνο έτσι θα δούμε το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει. Έχουμε πολιτικό σχέδιο, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και – σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία – έχουμε και κοστολογημένο πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια αποτυχημένη συνταγή αδράνειας. Εμείς έχουμε εναλλακτική.

Τα όργανα του κόμματος συνεδριάζουν, δουλεύουν από τον προηγούμενο χειμώνα και το καλοκαίρι. Το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, όχι ενός ανθρώπου. Και τώρα είναι η ώρα να βγει προς τα έξω».