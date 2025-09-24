Σουφλί: Συνελήφθη ανήλικος για επικίνδυνη οδήγηση – Προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, το αυτοκίνητό του έπεσε σε άλλο όχημα

Στη σύλληψη ενός ανήλικου για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Ο ανήλικος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος με επικίνδυνο τρόπο.

Στη συνέχεια, το όχημά του συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το περιστατικό συνέβη σε οικισμό της περιοχής, με το Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου να διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.