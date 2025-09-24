Κατερίνα Καινούργιου: Πέρασα διάφορες δοκιμασίες με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας της μητέρας μου – Η πίστη μου με κράτησε στα πόδια μου

Σε μια προσωπική εξομολόγηση πέρασε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της, Super Κατερίνα.

Με αφορμή τη συζήτηση με την καλεσμένη της, Ηρώ Μουκίου και την κοινή τους φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία πρόσφατα πέθανε έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, η παρουσιάστρια του Alpha μίλησε για το φετινό καλοκαίρι και τις δοκιμασίες που πέρασε σε προσωπικό επίπεδο.

«Επειδή κι εγώ το καλοκαίρι πέρασα από διάφορες δοκιμασίες και με τη μητέρα μου, με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, νιώθω ότι αυτό που με κράτησε να είμαι στα πόδια μου και να μου συμβαίνουν όμορφα πράγματα το καλοκαίρι στη ζωή μου, ήταν η πίστη μου. Άρχισα να βλέπω διαφορετικά πάρα πολλά πράγματα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της.