Κατερίνα Καινούργιου: Πέρασα διάφορες δοκιμασίες με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας της μητέρας μου – Η πίστη μου με κράτησε στα πόδια μου

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Σε μια προσωπική εξομολόγηση πέρασε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της, Super Κατερίνα.

Με αφορμή τη συζήτηση με την καλεσμένη της, Ηρώ Μουκίου και την κοινή τους φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία πρόσφατα πέθανε έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, η παρουσιάστρια του Alpha μίλησε για το φετινό καλοκαίρι και τις δοκιμασίες που πέρασε σε προσωπικό επίπεδο.

«Επειδή κι εγώ το καλοκαίρι πέρασα από διάφορες δοκιμασίες και με τη μητέρα μου, με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, νιώθω ότι αυτό που με κράτησε να είμαι στα πόδια μου και να μου συμβαίνουν όμορφα πράγματα το καλοκαίρι στη ζωή μου, ήταν η πίστη μου. Άρχισα να βλέπω διαφορετικά πάρα πολλά πράγματα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοκκύτης: Κοκκύτης: Η επιστροφή μιας ξεχασμένης απειλής -Ρεκόρ κρουσμάτων μετά από 20 χρόνιαΕπιδημική έξαρση τη νόσου-Μέτρα...

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας-Τι περιλαμβάνει

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb: «Οδηγός» της ΑΑΔΕ για το νέο πλαίσιο λειτουργίας από την 1η Οκτωβρίου- «Παγών...

Μίσθωση κατοικίας και οικοσυσκευή: Υπεγράφη η ΚΥΑ για δύο νέα χρηματικά βοηθήματα-Τα ποσά και οι δικαιούχοι

O κοντινότερος εξωπλανήτης που έχει εντοπιστεί ίσως διαθέτει ωκεανό – Τι βρήκαν οι αστρονόμοι

Tado AI Assist: Προσαρμόζει έξυπνα τη θέρμανση του σπιτιού σου – Δείτε πώς
περισσότερα
13:18 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Αντιδράσεις για το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ – «Το πρόσωπο που αλλάζει με ενέσιμα και fillers»

Αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ για την πρεμιέρα της Σίσσυς Χρηστίδου με το Χ...
13:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ναταλία Λιονάκη: «Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία – Δεν έχω επαφή μαζί της» δήλωσε η μητέρα της

«Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και τη ρωτούσα γιατί φορούσε μαύρα και ...
10:41 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Παρασκευή Κερασιώτη: «Θα δώσω στον γιο μου το όνομα του πατέρα μου»

«Έρχεται ο γάμος σιγά σιγά, αλλά επειδή τώρα σε 1,5 μήνα έρχεται το παιδί, δεν θέλω να κάνουμε...
10:33 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι»

Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha «Porto Leone», το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος