Τσουκαλάς για Παλαιστινιακό: Μόνη δίκαιη και βιώσιμη επιλογή η λύση των δύο κρατών

«Η ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, καθώς και σειράς ακόμη ηγετών ευρωπαϊκών κρατών για την επίσημη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης αποτελούν κινήσεις με υψηλό συμβολισμό αλλά και ουσία, καθώς ανοίγουν τον δρόμο για να κλείσει ο φαύλος κύκλος της βίας και της αδιαλλαξίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «ενισχύουν τις δυνάμεις της λογικής και της μετριοπάθειας και εκφράζουν έμπρακτη αλληλεγγύη στις δημοκρατικές φωνές Ισραηλινών και Παλαιστινίων, που αγωνίζονται για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση». «Εξαιτίας της ιστορίας της, της θέσης της και των σταθερών της δεσμών με όλους τους λαούς της περιοχής αλλά και με την ιδιότητα του Μη Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η χώρα μας οφείλει να είναι ενεργητικός παράγοντας λύσης, με κεντρικό διαμεσολαβητικό ρόλο προς την κατεύθυνση της ειρήνης», προσθέτει.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει πως «η επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες». «Οι συνθήκες είναι κατάλληλες αλλά και επιτακτικές ώστε να προχωρήσει η αναγνώριση, συνοδευόμενη από δεσμεύσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες», συμπληρώνει.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα οφείλει να εργαστεί αποτελεσματικά με στόχο τον τερματισμό των πράξεων γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που συντελούνται στη Γάζα, την επανέναρξη της ακώλυτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, την άμεση απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και τον τερματισμό των εποικισμών στη Δυτική Όχθη».

«Η λύση των δύο κρατών, μέσα στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη επιλογή για την ειρηνική συνύπαρξη και ασφάλεια για τους δύο λαούς», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

