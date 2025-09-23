Τσουκαλάς: Αναφαίρετο και εύλογο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

«Αναφαίρετο» και «εύλογο» χαρακτηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του, του 22χρονου Ντένις που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Θεωρούμε ότι είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα, ένα εύλογο αίτημα», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας ότι «δεδομένου ότι όλο το πολιτικό σύστημα συμπαραστέκεται στο αίτημα αυτό, με δηλώσεις αρμοδίων υπουργών αλλά και όλων των κομμάτων, η εκτίμησή μας είναι ότι δεδομένου ότι δεν διακυβεύεται από την εκταφή κάποιο έννομο αγαθό, και η δικαστική εξουσία θα μπορούσε να ερμηνεύσει το αίτημα υπό το πρίσμα αυτό».

Καταλήγοντας, ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει: «Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένα ζήτημα αντιδικίας μεταξύ κομμάτων σε επίπεδο νομικών όρων, είναι ένα ανθρώπινο, ηθικό και κοινωνικό δικαίωμα».