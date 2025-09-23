Μαρινάκης: «Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει» – Πώς επωφελούνται νέοι αυτοαπασχολούμενοι και ένστολοι

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρινάκης - 4ο Briefing για τους πολίτες

«Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μαρινάκης για Ρούτσι: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη συγκλονίζεται με τον αγώνα του – Αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης το αίτημά του

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μαρινάκης εξηγεί πώς επωφελούνται οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, γιατροί, μηχανικοί, από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι ένστολοι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων και της Αστυνομίας με τις αυξήσεις που θα δουν στο μισθολόγιό τους από 01.01.2026.

 

16:14 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αναβάλλεται η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Αναζητείται νέα ημερομηνία

Αναβάλλεται η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Π...
14:48 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Αναφαίρετο και εύλογο το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

«Αναφαίρετο» και «εύλογο» χαρακτηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την ε...
14:36 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Φλωρίδης για Τέμπη: Η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την Δημοκρατία

Στην υπόθεση της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και στον απεργό πείνας Πάνο Ρού...
14:10 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι 4 άξονες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών

Την τροπολογία για την ευμενέστερη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, που κατέθεσε η Κοινοβουλευ...
