Μαρινάκης: «Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει» – Πώς επωφελούνται νέοι αυτοαπασχολούμενοι και ένστολοι

«Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μαρινάκης εξηγεί πώς επωφελούνται οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, γιατροί, μηχανικοί, από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι ένστολοι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων και της Αστυνομίας με τις αυξήσεις που θα δουν στο μισθολόγιό τους από 01.01.2026.