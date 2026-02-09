Λιβύη: 53 μετανάστες νεκροί έπειτα από ανατροπή φουσκωτού – Τα μοιραία ναυάγια συνεχίζονται αμείωτα το 2026

Μια ακόμη ναυτική τραγωδία στη Μεσόγειο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των ανθρώπινων απωλειών στις μεταναστευτικές διαδρομές, καθώς 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νερά ανοιχτά της Λιβύης. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), για το 2026, δείχνουν ότι τα θανατηφόρα περιστατικά συνεχίζονται, ακολουθώντας την τάση του 2025.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, φουσκωτή λέμβος που μετέφερε δεκάδες επιβαίνοντες ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 53 άνθρωποι -ανάμεσά τους και δύο βρέφη- να είναι νεκροί ή αγνοούμενοι.

Το περιστατικό επιβεβαιώνει και το πρακτορείο Reuters.

IOM: Δύο οι επιζώντες

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) ανέφερε ότι το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 55 άτομα, ανετράπη βόρεια της παράκτιας πόλης Ζουάρα, στη βορειοδυτική Λιβύη, στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο IOM δήλωσε ότι οι ομάδες του παρείχαν επείγουσα ιατρική φροντίδα στους δύο επιζώντες κατά την αποβίβασή τους, σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιζώντες, το σκάφος μετέφερε μετανάστες από αφρικανικές χώρες.

Η λέμβος είχε αποπλεύσει από τη Ζαουίγια, επίσης στη βορειοδυτική Λιβύη, περίπου στις 11 το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου και ανετράπη περίπου έξι ώρες αργότερα.

Οι αριθμοί που αποτυπώνουν τις τραγωδίες στη Μεσόγειο

Σύμφωνα με το «Missing Migrants Project» (Πρόγραμμα για τους αγνοούμενους μετανάστες) του IOM, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί στη επικίνδυνη κεντρική διαδρομή της Μεσογείου το 2025.

Το τελευταίο αυτό περιστατικό ανεβάζει τον αριθμό των μεταναστών που έχουν αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή φέτος σε τουλάχιστον 484.

«Τα στοιχεία του IOM δείχνουν ότι μόνο τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 375 μετανάστες αναφέρθηκαν ως νεκροί ή αγνοούμενοι μετά από πολλαπλά “αόρατα” ναυάγια στην Κεντρική Μεσόγειο, εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών, με εκατοντάδες ακόμη θανάτους να πιστεύεται ότι δεν έχουν καταγραφεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά υπογραμμίζουν τους διαρκείς και θανατηφόρους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες επιχειρώντας αυτή την επικίνδυνη διέλευση».

Μεταναστευτική κρίση στη Λιβύη

Η μεταναστευτική κρίση που εκτυλίσσεται στα ανοιχτά της Λιβύης στη Μεσόγειο όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει, αλλά συνεχίζεται και το 2026, μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής αστάθειας και διαλυμένων κρατικών δομών, που καθιστούν τη χώρα βασικό πέρασμα για χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι επιχειρούν το επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 είχαν καταγραφεί στη Λιβύη περισσότεροι από 108.966 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Η συντριπτική πλειονότητα προέρχεται από το Σουδάν -89.848 άτομα, δηλαδή το 82,5%- ενώ ακολουθούν οι άνθρωποι της Ερυθραίας (8.298), Σύροι (4.405) και Αιθίοπες (2.271).

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός μεταναστών στη χώρα είχε ήδη ξεπεράσει τις 850.000 στις αρχές του 2025, καταγράφοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) κατέγραφε στα τέλη του 2024 τουλάχιστον 32.791 εκτοπισμένους.