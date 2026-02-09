Αρχεία Επστάιν: «Έσπασαν τη σιωπή τους» οι πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον – «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι»

Enikos Newsroom

διεθνή

Πρίγκιπας Ουίλιαμ Κέιτ Μίντλετον αρχεία Επστάιν
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά δημοσίως σχετικά με σκάνδαλο Επστάιν, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις αποκαλύψεις γύρω από το δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης που διηύθυνε ο καταδικασμένος χρηματιστής και αυτόχειρας. Η δήλωση του ζεύγους ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά τις λεπτομέρειες-σοκ που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τα αρχεία Επστάιν και συγκλόνισαν τόσο την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ όσο και τη βασιλική οικογένεια.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δήλωσαν σήμερα ότι είναι «βαθιά ανήσυχοι», μεταδίδει η Daily Mail.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ τόνισαν ότι «οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα» του Τζέφρι Επστάιν και του παγκόσμιου δικτύου του.

Η παρέμβασή τους έγινε καθώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδευε στη Σαουδική Αραβία για μια επίσημη επίσκεψη.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, νωρίς το πρωί, εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν εκφράσει βαθιά ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Η διαφορά στάσης με τον Άντριου

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την μακροχρόνια αλαζονική στάση του πρώην πρίγκιπα Άντριου (Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ), παρά τα στοιχεία για τη στενή φιλία του με τον παιδόφιλο.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, ευθυγραμμίζονται με την υποστήριξη που έχουν εκφράσει ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα προς τα θύματα του διαβόητου Επστάιν.

Ο Άντριου, αντίθετα, ποτέ δεν εξέφρασε καμία συμπάθεια για τα θύματα των φρικτών εγκλημάτων του φίλου του και λέγεται ότι αρνήθηκε ακόμη και να υπογράψει δελτία Τύπου που εξέφραζαν έστω και την ελάχιστη υποστήριξη προς τα θύματα της κακοποίησης, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Ο πρώην Δούκας της Υόρκης και φίλος του Επστάιν και της πρώην συζύγου, Γκισλέιν Μάξγουελ -που αρνείται τους ισχυρισμούς ότι η Βιρτζίνια Τζιούφρε εξαναγκάστηκε σε ερωτικές πράξεις μαζί του όταν ήταν 17 ετών- έχει χάσει τους βασιλικούς του τίτλους και «έφυγε νύχτα» από το Ουίνσδορ.

 

17:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

