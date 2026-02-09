Θεσσαλονίκη: Μπαίνει τάξη στα πατίνια – Περισσότερες θέσεις στάθμευσης ζητούν οι εταιρείες ενοικιάσεων από τον δήμο

Σε τάξη μπαίνουν τα ηλεκτρικά πατίνια στον δήμο Θεσσαλονίκης και οι εικόνες με τα πεταμένα ή εγκαταλελειμμένα μικροοχήματα, σε δρόμους και πεζοδρόμια, φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν. Τόσο οι χρήστες, όσο και οι τέσσερις εταιρείες ενοικιάσεων ηλεκτρικών πατινιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη έχουν συμμορφωθεί με τους όρους που επέβαλε η δημοτική αρχή, επιτρέποντάς τους να σταθμεύουν μόνο εντός των οριοθετημένων χρωματιστών σημείων.

Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό πως από τα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου, όπου δημιουργήθηκαν τα πρώτα σημεία διαγράμμισης στον δήμο Θεσσαλονίκης, δεν κόπηκε πρόστιμο από τη Δημοτική Αστυνομία, διότι είτε οι επιβάτες κλειδώνουν τα πατίνια εντός των συνολικά 800 θέσεων, είτε οι εταιρείες που τα παρακολουθούν μέσω συστήματος GPS προλαβαίνουν, μέσα σε διάστημα μίας ώρας, και τα μεταφέρουν στις οριοθετημένες γραμμές.

Ζητούν περισσότερες θέσεις για τα πατίνια

Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας και στάθμευσης των πατινιών έχει αρχίσει να λειτουργεί ως «μπούσουλας» και για άλλους δήμους της χώρας που αντιμετωπίζουν παρόμοιους «πονοκεφάλους». Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των επιβατών, σε πρόσφατη συνάντηση που είχε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, ζητήθηκαν από τους εκπροσώπους των τεσσάρων εταιρειών να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις περιμετρικά του κέντρου.

Οι επόμενες κινήσεις του δήμου Θεσσαλονίκης

«Έκανε πολύ καλή δουλειά ο προηγούμενος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Κώστας Τσιαπακίδης, όσον αφορά τη χωροθέτηση των σταθμών για τα ηλεκτρικά πατίνια και αυτό το βλέπουμε σήμερα στην καθημερινότητα μας. Έχει μπει μία τάξη. Σκοπός μας δεν είναι να πέφτουν πρόστιμα ούτε προς τους χρήστες, ούτε προς τις εταιρείες αλλά να υπάρχει μια σωστή λειτουργία που θα σέβονται οι πολίτες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δημαρέλος.

Αυτή τη στιγμή, στον δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν συνολικά 800 θέσεις στάθμευσης για πατίνια, από 200 θέσεις για την κάθε εταιρεία, που φέρουν διαφορετικό χρώμα, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο και γαλάζιο, ώστε να είναι εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες. Αναφορικά με το αίτημα των εταιρειών για να πολλαπλασιαστούν τα σημεία, ο κ. Δημαρέλος πρόσθεσε πως η δημοτική αρχή «θα το εξετάσει και θα αποφασίσει».

«Κοιτάμε σε επόμενο στάδιο πως θα μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο την μικροκινητικότητα στη Θεσσαλονίκη. Να δώσουμε χώρους στάθμευσης περιμετρικά του κέντρου ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η πόλη στο κυκλοφοριακό με πιο αποδοτική χρήση των πατινιών», σημείωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

