Γιώργος Αλκαίος: Άνοιξαν ψεύτικο λογαριασμό στο όνομά μου και ζητούσαν χρήματα από θαυμαστές – «Ήταν τα ελληνικά της Γουαδελούπης»

Ψεύτικο λογαριασμό στο όνομα του Γιώργου Αλκαίου είχαν ανοίξει στο Instagram επιτήδειοι προκειμένου να αποσπούν χρηματικά ποσά από ακολούθους, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Αλκαίος, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου με αφορμή την πρώτη σκηνοθετική του απόπειρα στο θέατρο με την παράσταση, «Ο ημιυπαίθριος», είπε για την περιπέτειά του.

«Αυτοί που έχουν στα χέρια τους τον πλανήτη δεν μπορούν να τελειώσουν αυτές τις καταστάσεις;»

«Άνοιξαν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram με το όνομά μου και έστελναν μηνύματα» τόνισε αρχικά και συνέχισε:

«Ήταν αστείος ο τρόπος γιατί ήταν τα ελληνικά της Γουαδελούπης. Έγραφαν, “σε ευχαριστώ που είσαι θαυμαστής μου, κι εγώ σε θαυμάζω το ίδιο και αν θέλεις να συναντηθούμε, βάλε 500 ευρώ εκεί”. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτοί οι σημαντικοί και μεγάλοι, που έχουν στα χέρια τους τον πλανήτη, δεν μπορούν να τελειώσουν αυτές τις καταστάσεις να μην υπάρχουν απάτες; Τόσο απλά. ‘Η τα αφήνετε γιατί έτσι πρέπει;».

Δείτε το βίντεο:

