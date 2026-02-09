Τέμπη – Δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας: Συνεχίζεται σήμερα η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου

Με την κατάθεση του δικηγόρου και πατέρα θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, Αντώνη Ψαρόπουλου συνεχίζεται σήμερα (9/2) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση ο κ. Ψαρόπουλος ανέλυσε όλο το ιστορικό της έγγραφης επικοινωνίας του εφέτη ανακριτή με τον ΟΣΕ για την παράδοση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής και την διαπίστωσή του το φθινόπωρο του 2024 ότι σε αυτό το υλικό δεν υπάρχει ο Εμπορευματικός Σταθμός της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο

Υπενθυμίζεται πως στη συγκεκριμένη δίκη κατηγορούμενοι είναι ένας πρώην πρόεδρος και ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Η προηγούμενη συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τον κ. Ψαρόπουλο να δέχεται ερωτήσεις από την πλευρά των συνηγόρων που παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας.