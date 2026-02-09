Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό, την Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

«Έμφραγμα» στους δρόμους της Αττικής με το «καλημέρα», σήμερα, Δευτέρα (9/2). Η κίνηση… χτυπάει κόκκινο στις εξόδους των Εθνικών Οδών Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας αλλά και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Πέτρου Ράλλη, Μεσογείων και Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη) «πήζουν» στην κίνηση, ενώ προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, την Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Καλλιρρόης και την άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Υπομονή χρειάζονται όσοι κινούνται στην Αχιλλέως/ Μάρνη, στη Λεωφόρο Βεΐκου, στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Βάρης – Κορωπίου και τη Λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.