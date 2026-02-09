Το Χόλιγουντ επιστρέφει στην Ύδρα – Από την Σοφία Λόρεν στον Μπραντ Πιτ

H Ύδρα γράφει ξανά κινηματογραφική ιστορία φιλοξενώντας μια διεθνή παραγωγή στο εμβληματικό της σκηνικό. 69 χρόνια μετά το περίφημο «Το παιδί και το δελφίνι», με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν, την πρώτη χολιγουντιανή ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα, το κοσμοπολίτικο νησί του Αργοσαρωνικού επιλέγεται για τα γυρίσματα του «The Riders», με τον Μπραντ Πιτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Υδρα από τις 15 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 5 Μαρτίου θα μετατραπεί σε ένα φυσικό στούντιο και θα υποδεχθεί τον ηθοποιό και παραγωγό Μπ. Πιτ μαζί με ένα καστ γνωστών ηθοποιών, τα μέλη της παραγωγής και τα συνεργεία των τεχνικών που θα πραγματοποιήσουν τα γυρίσματα της ταινίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Realnews, υπολογίζεται ότι 200 με 250 άτομα θα κάνουν απόβαση στο παραμυθένιο νησί του Αργοσαρωνικού. Η δημοτική Αρχή, οι ξενοδόχοι και τα εμπορικά καταστήματα, τα γραφικά εστιατόρια και τα cafe βρίσκονται σε ετοιμότητα για να εξυπηρετήσουν τους παγκοσμίου φήμης ηθοποιούς και τους συντελεστές της ταινίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή έχει επιλέξει εδώ και έναν χρόνο τις τοποθεσίες για τα γυρίσματα.

Ανάμεσά τους είναι το ξακουστό λιμάνι του νησιού με τους προμαχώνες και τα κανόνια, που προστάτευαν το νησί από τους πειρατές, αλλά και οι γραφικές παραλίες του. Τα επιβλητικά σπίτια και τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, χτισμένα αμφιθεατρικά κάτω από τα γυμνά βράχια, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό, το οποίο η παραγωγή αποφάσισε ότι είναι ιδανικό για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

H πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Υδρας, Μαρία Πιερρουτσάκου-Κλαδάκη, δηλώνει στην «R»: «Ολο το νησί βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Σε άμεση επικοινωνία με τους εκπροσώπους της παραγωγής είναι όλα τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα που συμμετέχουν στο project, όπως επίσης και οι χώροι εστίασης αλλά και οι χώροι που θα ανοίξουν για την προετοιμασία των ηθοποιών και θα φιλοξενήσουν τα κοστούμια και τα μηχανήματα της ταινίας. Ολοι οι εμπλεκόμενοι θα υπογράψουν ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας και εχεμύθειας με την παραγωγή».

Εναρξη στην Ιρλανδία

Ηδη από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε το πρώτο σετ των γυρισμάτων στην Ιρλανδία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διάσημος ηθοποιός για δύο εβδομάδες θα διαμένει στο Ντάλκι, μια παραθαλάσσια πόλη νότια του Δουβλίνου, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα. Η Ιρλανδία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής για μεγάλες διεθνείς παραγωγές χάρη στα τοπία της, στα φορολογικά κίνητρα και στα καταξιωμένα κινηματογραφικά συνεργεία, επαναφέροντας τη χώρα στον χάρτη ως hotspot για τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το άγριο τοπίο της οροσειράς Γουίκλοου, που είναι γνωστή και ως ο «κήπος της Ιρλανδίας», με τις παγετώδεις κοιλάδες και το ιστορικό μοναστήρι Glendalough, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για τα γυρίσματα της ταινίας. Αν και αυτό το διάστημα ο χολιγουντιανός σταρ κινείται ανάμεσα στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, η προσοχή του είναι στραμμένη στο Dolby Theater και στα βραβεία Οσκαρ, αφού η τελευταία του ταινία «F1» είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ άλλων και «Καλύτερης ταινίας».

Λαμπερά ονόματα

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος του Τιμ Γουίντον. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Εντουαρντ Μπέργκερ, γνωστός στους Ελληνες σινεφίλ από την υποψήφια για Οσκαρ ταινία «Conclave», ενώ το σενάριο είναι του Ντέιβιντ Καγκάνιτς. Ο Μπ. Πιτ ενσαρκώνει τον Φρεντ Σκάλι, έναν άνδρα που μετακομίζει στην Ευρώπη μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του για μια νέα αρχή. Καθώς ανακαινίζει ένα παλαιό εξοχικό σπίτι στην Ιρλανδία, η ζωή του ανατρέπεται όταν η γυναίκα του εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Μαζί με την κόρη του ξεκινούν ένα οδυνηρό ταξίδι σε όλη την Ευρώπη, που τους οδηγεί και στα φωτεινά, ελληνικά τοπία.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η βραβευμένη με Emmy, Τζούλιαν Νίκολσον, και η ανερχόμενη ηθοποιός Κόκο Γκρίνστοουν, γνωστή από την τηλεοπτική σειρά «Crazy Fun Park».

Το φιλόδοξο καστ συμπληρώνουν ο γνωστός για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λάνθιμο στον «Αστακό» το 2015, Μάικλ Σμάιλι, ο Ντάνι Χιούστον, ο οποίος εμφανίστηκε πρόσφατα δίπλα στον Λίαμ Νίσον στην ταινία «The Naked Gun», η Γαλλίδα Καμίλ Κοντίν, γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές «Call my agent!» και «Killing Eve» αλλά και από τις πρόσφατες κινηματογραφικές εμφανίσεις της στο «Stillwater» και στο «A haunting in Venice», και ο Δανός Ούλριχ Τόμσεν που απολαύσαμε στις ταινίες «Banshee», «The Blacklist» και «The new Pope».