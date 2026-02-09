Σμήναρχος made in China: Με ποιον τρόπο ο 54χρονος αξιωματικός έστελνε απόρρητα έγγραφα απευθείας στην Κίνα

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Σμήναρχος, κατασκοπεία

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση κατασκοπείας που έχει απασχολήσει τις ελληνικές υπηρεσίες τουλάχιστον από τη Μεταπολίτευση και έπειτα. Η σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου Χρήστου Φλέσσα για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα χειρότερα έχουν αποφευχθεί. Όπως έλεγε στρατιωτική πηγή στη Realnews, η σύλληψη έγινε «λίγο πριν στείλει ένα πολύ μεγάλο πακέτο πληροφοριών». Και εδώ αρχίζουν τα μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να έχει προκληθεί, αφού οι ίδιες πηγές ενημέρωσης δεν έχουν αποκτήσει γνώση του συνολικού όγκου των διαβαθμισμένων πληροφοριών που έχουν διαρρεύσει.

Των ΧΡ. ΜΑΖΑΝΙΤΗ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews 

Δεδομένου ότι λόγω της θέσης και της ειδικότητάς του είχε πρόσβαση στα πάντα, ακόμη και στο πιο απόρρητο νευραλγικό σχέδιο της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα, το ερώτημα που τίθεται είναι αν έχει μείνει αλώβητο το «Σχέδιο Ε».

Αυτό ουσιαστικά αποτελεί τη βίβλο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς είναι ο πιο διαβαθμισμένος φάκελος που υπάρχει, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα απόρρητα επιχειρησιακά σχέδια για την άμεση αντίδραση σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Μία από τις βασικές πτυχές του είναι η μετακίνηση αεροσκαφών από τις κύριες βάσεις τους σε αεροδρόμια διασποράς ή ακόμα και σε δευτερεύοντες διαδρόμους. Αυτό γίνεται για να μην είναι εύκολος στόχος η Πολεμική Αεροπορία σε περίπτωση πρώτου πλήγματος από τον εχθρό. Επιπλέον, στο «Σχέδιο Ε» περιλαμβάνονται προκαθορισμένοι στόχοι, όπως στρατηγικά σημεία, εχθρικά αεροδρόμια και κέντρα διοίκησης, που πρέπει να πληγούν άμεσα για να παραλύσουν η εχθρική αμυντική και η επιθετική ικανότητα.

Επειτα από χρόνια, βάσει των διδαγμάτων από τη διπλή κρίση του 2020 στον Εβρο και στην ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis», τους πολέμους στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, επικαιροποιήθηκαν όλα τα σχέδια, τα οποία εντάχθηκαν στο νέο πλάνο.

Πρόσβαση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος προμήθευε τον σύνδεσμό του στην Κίνα με πληροφορίες και για κινήσεις του ΝΑΤΟ. Ηταν σε θέση να έχει τα «κλειδιά» πρόσβασης σε αυτού του είδους τις πληροφορίες και να τις αξιολογεί.

Κατ’ επέκταση, μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να γνωρίζει τα σχέδια ή τις εν εξελίξει επιχειρήσεις της αεροπορίας των ΗΠΑ εντός FIR Αθηνών, που περιλαμβάνουν πλούσια δραστηριότητα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν στην 110 Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας τη μεγάλη βάση των drones, τους «θεριστές» MQ-9 Reaper, όπως είναι το παρατσούκλι τους, που επιχειρούν στην ανατολική Ευρώπη, στη Μαύρη Θάλασσα και στην ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί απογειώνονται επίσης και τα ιπτάμενα τάνκερ των ΗΠΑ, τα οποία εξυπηρετούν τα αμερικανικά μαχητικά που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, γνώριζε και όλες τις κινήσεις μαχητικών αεροσκαφών και drones από σύμμαχες χώρες, όπως η Γαλλία, τη συνδρομή της οποίας επίσης έχουν ζητήσει οι ελληνικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας.

