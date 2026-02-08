Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Σύνοψη από το

  • Μία γυναίκα, πολίτης, φέρεται να είναι ο «άνθρωπος σκιά» που κινεί τα νήματα στο κατασκοπευτικό θρίλερ με τον 54χρονο Σμήναρχο. Ήταν παρούσα στη συνάντηση του σμήναρχου με τον Κινέζο κατάσκοπο στην Αθήνα.
  • Οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, με τον «άνθρωπο-σκιά» στην κορυφή. Ερευνούν εάν η γυναίκα προσέγγισε τον σμήναρχο και πότε/πώς συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.
  • Νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι το επίθετο του Κινέζου κατασκόπου δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό. Ένας νεαρός αξιωματικός κυβερνοασφάλειας ανέκτησε τα σβησμένα αρχεία από το δεύτερο τηλέφωνο του κατασκόπου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σμήναρχος, κατασκοπεία

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ο «άνθρωπος-σκιά», που κινεί τα νήματα στο κατασκοπευτικό θρίλερ με τον 54χρονο Σμήναρχο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως είχε αναφέρει το enikos.gr, oι πληροφορίες για τη δράση του έφτασαν στην ΕΥΠ μέσω της CIA πριν από 4 μήνες.

Οι αρχές αναζητούν τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπείας και εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αλλά ο «άνθρωπος-σκιά», που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Ο 54χρονος σμήναρχος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην 128 Πτέρυγα στο Καβούρι Αττικής αντιμετωπίζοντας τις βαριές κατηγορίες της κατασκοπείας και της εσχάτης προδοσίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο «άνθρωπος-σκιά» φέρεται να είναι γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, κατά την οποία ο σμήναρχος είχε συναντήσει τον Κινέζο κατάσκοπο.

Όπως μεταδόθηκε, τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν αυτήν την γυναίκα με τον συγκεκριμένο άνδρα. Αυτό που ερευνούν τώρα οι αρχές, είναι εάν η γυναίκα ήταν εκείνη που προσέγγισε τον 54χρονο Σμήναρχο, αλλά και πότε και πώς συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Το προφίλ του Κινέζου κατασκόπου

Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες μεταδόθηκαν και σχετικά με το προφίλ του Κινέζου κατασκόπου. Μέχρι χθες, αυτό που είχε γίνει γνωστό είναι ότι επρόκειτο για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 40-45 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το επίθετο του εν λόγω άνδρα δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.

Στο μεταξύ, όπως μεταδόθηκε, κατά την αιφνιδιαστική έρευνα που πραγματοποίησαν τα κλιμάκια της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ στο γραφείο του Σμήναρχου στο Καβούρι, φέρεται να ήταν παρών και ένας νεαρός αξιωματικός, ο οποίος εξειδικεύεται στην ασφάλεια δικτύου από την Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Ήταν εκείνος που όταν είχε εντοπιστεί το δεύτερο τηλέφωνο κατάφερε να ανακτήσει τα σβησμένα αρχεία του Κινέζου κατασκόπου.

Αυτό που ψάχνουν τώρα οι αρχές, είναι σε ποιον έστελνε τις πληροφορίες ο Κινέζος κατάσκοπος.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
12:23 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

«Το υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει για το 2026 ένα νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατ. ευρώ γ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα