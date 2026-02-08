Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Σύνοψη από το

  • Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας.
  • Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η πρόσκληση αξιολογείται, ενώ η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης αναμένεται εντός Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.
  • Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας». Το Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί
Πηγή: Intime

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Η πρόσκληση αξιολογείται»

Κυβερνητικές πηγές, που επικαλείται η ΕΡΤ, επιβεβαιώνουν ότι η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ έχει παραληφθεί και αξιολογείται.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης αναμένεται ότι θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», είχε δηλώσει Aμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου προεδρεύει ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει επί του παρόντος 27 μέλη.

