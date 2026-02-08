Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα νερά του Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου και όχι μόνο, όπου κατέληξε μεγάλος όγκος φερτών υλικών από τα νερά των ποταμών, λόγω και των βροχοπτώσεων. Σε βίντεο που δημοσίευσαν χρήστες των social media, διακρίνονται σκουπίδια, καλαμιές και πλαστικά να έχουν κατακλίσει τον Θερμαϊκό.

Τα αντιρρυπαντικά σκάφη καθαρίζουν τον Θερμαϊκό από τόνους φερτών υλικών – καλαμιές, κορμούς, σκουπίδια συσκευασίες. Πρόκειται για το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη» και ένα δεύτερο σκάφος, που έπιασαν δουλειά πριν τις 8 το πρωί.

«Τεράστιος ο όγκος των φερτών υλικών»

Όπως είπε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο διαχειριστής της ιδιωτικής εταιρίας “North Aegean Slops”, Ηλίας Ορφανίδης «θα καθαρίζουμε κάθε μέρα, είναι τεράστιος ο όγκος των φερτών υλικών». Ο κ. Ορφανίδης εκτίμησε ότι όλα αυτά τα υλικά «κατέβηκαν από τα νερά των ποταμών λόγω των αλλεπάλληλων βροχοπτώσεων».

Σημείωσε παράλληλα ότι «προσφέρονται οι υπηρεσίες χωρίς συμβατική υποχρέωση καθώς η σύμβαση έργου για τον επιφανειακό καθαρισμό του Θερμαϊκού έχει λήξει από τις 30 Ιανουαρίου 2026».

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το οποίο είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Έχουμε λάβει, ωστόσο δέσμευση από τον υφυπουργό Εσωτερικών Τομέα Μακεδονίας Θράκης. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα ότι δεν θα υπάρξει μεγάλο κενό με τη σύμβαση για τον καθαρισμό που κρίνεται απαραίτητος», πρόσθεσε.

Γκιουλέκας: «Ο Θερμαϊκός θα καθαρίζεται διαρκώς»

«Σε καμιά περίπτωση δεν θα αφήναμε τον Θερμαϊκό κόλπο βρώμικο», τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο υφυπουργός Εσωτερικών Τομέα Μακεδονίας Θράκης. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

«Ο Θερμαϊκός θα καθαρίζεται διαρκώς, έχουμε συνεννοηθεί για την φροντίδα του ακόμη και τώρα και σύντομα θα υπογραφεί η σύμβαση έργου. Δύο σκάφη καθαρίζουν όλα αυτά που παρασύρθηκαν από τους ποταμούς», πρόσθεσε.

Οι όγκοι φερτών υλικών δεν προκάλεσαν απλά δυσάρεστη έκπληξη στους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης. Δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας και αισθητικής.

«Μόνο σήμερα μαζέψαμε 60 κυβικά καλάμια και σκουπίδια»

«Τα ποτάμια έχουν παρασύρει και ογκώδη υλικά όπως μεγάλους κορμούς που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα και στη ναυσιπλοΐα. Το δεύτερο σκάφος μπορεί να μαζεύει τα ογκώδη όπως τους κορμούς» ανέφερε ο κ. Ορφανίδης και εξήγησε πως «όλα αυτά τα σκουπίδια, κλαδιά, βαρέλια και εκατοντάδες συσκευασίες δεν είναι μόνο στην παραλιακή ζώνη, έχουν απλωθεί στον κόλπο. Μόνο σήμερα μαζέψαμε 60 κυβικά καλάμια και σκουπίδια. Εκτιμάμε γύρω στους 15 τόνους, σκεφτείτε ότι μια άλλη κανονική μέρα μαζεύουμε περίπου έναν τόνο».

Από το λιμάνι της πόλης μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, οι όγκοι μετακινούνται ανάλογα με τους ανέμους και τα ρεύματα. «Θα καθαρίζουμε 8 – 10 ώρες την ημέρα, ένας Βαρδάρης μπορεί να μας βοηθήσει», κατέληξε ο κ. Ορφανίδης.

Γέμισε σκουπίδια ο Θερμαϊκός – Τα βίντεο στο TikTok

Αποκρουστικό είναι το θέαμα που αντικρίζει όποιος κάνει την βόλτα του στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Ο Θερμαϊκός, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσαν χρήστες του TikTok που έκαναν χθες την βόλτα τους στο παραλιακό μέτωπο, γέμισε ξανά με σκουπίδια, καλαμιές, πλαστικά τα οποία κάνουν την εικόνα άκρως αποκρουστική αλλά και προβληματική.