Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ίδιος ο Σερ Κιρ Στάρμερ έκανε δήλωση σχολιάζοντας την κίνηση του στενού του συνεργάτη, με τον οποίον, όπως είπε, ήταν τιμή του να συνεργαστεί.

Σε μια ένδειξη ότι η παραίτηση του Μακσούινι δεν έγινε τυχαία, αλλά οργανωμένα, από πλευράς πρωθυπουργικού γραφείου, η δήλωση του Στάρμερ έγινε γνωστή σχεδόν αμέσως μετά την παραίτηση του Μακσουίνι.

«Οφείλουμε ευγνωμοσύνη»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν “τιμή του” να συνεργαστεί με τον υψηλόβαθμο συνεργάτη του Μόργκαν ΜακΣουίνι που παραιτήθηκε σήμερα, Κυριακή, για τον ρόλο του στο διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

“Το κόμμα μας κι εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του”, δήλωσε ο Στάρμερ εκθειάζοντας τη βοήθεια που προσέφερε ο ΜακΣουίνι προκειμένου το Εργατικό Κόμμα να νικήσει στις εκλογές του 2024 και να κυβερνήσει την Βρετανία, όπως μεταδίδει του ΑΠΕ-ΜΠΕ.