Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ τους στις Σέρρες αύριο το πρωί, (Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου), ενόψει και του μεγάλου συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί στην Αθήνα την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του μπλόκου του Προμαχώνα, δύο εβδομάδες μετά την αποχώρηση τους από το μεθοριακό σταθμό, όπου είχαν παραμείνει για 54 ημέρες, θα συγκεντρωθούν το πρωί της Δευτέρας στις 10:00 στο Σιδηροδρομικό Σταθμό των Σερρών, απ’ όπου θα ξεκινήσουν με μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ τους με προορισμό το χώρο το Διοικητήριο Σερρών.

Στις 11:00 θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία μπροστά από το Διοικητήριο, αφού όπως λένε πολλοί αγρότες στο Νομό Σερρών παραμένουν απλήρωτοι και δεν έχει δοθεί λύση στα προβλήματα τους.

Η πρόταση για συγκέντρωση τρακτέρ στις πρωτεύουσες των Νομών, λίγες ημέρες πριν από την κάθοδο τους στην Αθήνα έγινε από τον εκπρόσωπο του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννη Τουρτούρα, στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια.

«Για εμάς ο αγώνας δεν τελείωσε. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι με εμάς δεν έχει ξεμπλέξει» είπε ο Γιάννης Τουρτούρας υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι κανένας ευχαριστημένος και δεν έχει λυθεί κανένα από τα προβλήματα τους. «Φέτος το 20% δεν θα σπείρει, την επόμενη χρονιά το υπόλοιπο 20 με 30% και την Τρίτη χρονιά εδώ θα βρίσκεται μια πολυεθνική η οποία θα ψάχνει εργάτες για να καλλιεργήσει τα χωράφια» είπε ο έμπειρος αγροτοσυνδικαλιστής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ανακοίνωση του μπλόκου του Προμαχώνα

«Η υπομονή τελείωσε. Ο μόχθος μας δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Τη Δευτέρα στις 11:00 το πρωί, δίνουμε ραντεβού στη Νομαρχία Σερρών για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας και το μέλλον των οικογενειών μας. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, απαιτούμε σεβασμό στον ιδρώτα μας! Γιατί χωρίς εμάς, δεν υπάρχει παραγωγή. Χωρίς εμάς, δεν υπάρχει Ελλάδα. Κανείς δεν περισσεύει – Όλοι εκεί με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας!», τονίζεται σε ανακοίνωση του μπλόκου του Προμαχώνα.