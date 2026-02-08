Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου πέθανε μετά από τρεις ημέρες νοσηλείας, λόγω της βαριάς εγκεφαλικής αιμορραγίας που είχε υποστεί.

Τα βίντεο δείχνουν έναν υπάλληλο να οδηγεί ένα όχημα προς τον Melih Okan Keskin, και στην συνέχεια να τον χτυπά με γροθιές. Δείχνει επίσης και άλλους υπαλλήλους να εμπλέκονται στον καβγά.

Η διαφωνία που κατέληξε σε συμπλοκή

Ο αστυνομικός Melih Okan Keskin, ο οποίος ήταν σε υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα Batikent Şehit Ramazan Çağlar, πήγε με το αυτοκίνητό του στο σταθμό ελέγχου οχημάτων στην περιοχή İvedikköy της περιφέρειας Yenimahalle για έναν τακτικό έλεγχο τη Δευτέρα.

Εκεί ξέσπασε μια διαφωνία μεταξύ του Keskin και των υπαλλήλων του σταθμού, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ο Keskin δέχτηκε επίθεση από τους υπαλλήλους τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Gazi, όπου διαπιστώθηκε εγκεφαλική αιμορραγία. Τρεις ημέρες αργότερα ο αστυνομικός πέθανε.

Δύο υπάλληλοι του σταθμού τεχνικού ελέγχου οχημάτων, οι Y.K. και S.A., συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό. Μετά τις διαδικασίες στο αστυνομικό τμήμα, οι ύποπτοι παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο, όπου ο Y.K. αφέθηκε ελεύθερος, αλλά τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο, ενώ ο S.A. συνελήφθη.