Θεσσαλονίκη: Έσπασε τις τζαμαρίες 6 καταστημάτων και άρπαξε χρήματα, laptop μέχρι και… γλυκά – Βίντεο ντοκουμέντο

Μπαράζ επιθέσεων σε καταστήματα, με σκοπό την κλοπή χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, εξαπέλυσε ένας άγνωστος δράστης τα ξημερώματα της Κυριακής (8/2) στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Η δράση του ληστή, ο οποίος έσπαγε τις τζαμαρίες για να «μπουκάρει» στα μαγαζιά, έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο, που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Εισέβαλε σε 6 καταστήματα, σπάζοντας τις βιτρίνες

Συνολικά ο δράστης εισέβαλε σε έξι καταστήματα, σπάζοντας τις βιτρίνες, και κλέβοντας ό,τι έβρισκε μπροστά του, από μικροποσά (μέχρι 50 ευρώ) μέχρι ακόμη και… γλυκά.

Η δράση του ξεκίνησε περίπου στις 5 τα ξημερώματα από την οδό Ανατολικής Θράκης και κινήθηκε προς τα ανατολικά.

Πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγράφουν καρέ καρέ τις κινήσεις του. Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφεται ο δράστης να επιτίθεται σε καφετέρια στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη. Μπορεί να μην βρήκε μετρητά για να κλέψει, εντόπισε όμως δύο laptop, τα οποία άρπαξε και έγινε «καπνός».

Δεν σταμάτησε όμως εκεί, αφού συνέχισε τις επιθέσεις μέχρι που έφτασε στην οδό Κανάρη, όπου και «χτύπησε» ένα ζαχαροπλαστείο. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κατάστημα έχει μπει τουλάχιστον 10 φορές στο στόχαστρο ληστών, μέχρι τώρα.

Οι καταστηματάρχες είναι ανάστατοι και καταγγέλλουν ότι οι ζημιές στα μαγαζιά τους είναι μεγάλες, αφού ο δράστης έσπαγε ανενόχλητος τις τζαμαρίες.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: