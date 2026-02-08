Θεσσαλονίκη: Έσπασε τις τζαμαρίες 6 καταστημάτων και άρπαξε χρήματα, laptop μέχρι και… γλυκά – Βίντεο ντοκουμέντο

Σύνοψη από το

  • Άγνωστος δράστης εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων σε έξι καταστήματα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Κυριακής (8/2).
  • Ο δράστης εισέβαλε στα μαγαζιά σπάζοντας τις βιτρίνες, κλέβοντας από μικροποσά και laptop μέχρι και… γλυκά.
  • Η δράση του ληστή έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο, ενώ οι καταστηματάρχες είναι ανάστατοι λόγω των μεγάλων ζημιών από τις σπασμένες τζαμαρίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Μπαράζ επιθέσεων σε καταστήματα, με σκοπό την κλοπή χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, εξαπέλυσε ένας άγνωστος δράστης τα ξημερώματα της Κυριακής (8/2) στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Η δράση του ληστή, ο οποίος έσπαγε τις τζαμαρίες για να «μπουκάρει» στα μαγαζιά, έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο, που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Εισέβαλε σε 6 καταστήματα, σπάζοντας τις βιτρίνες

Συνολικά ο δράστης εισέβαλε σε έξι καταστήματα, σπάζοντας τις βιτρίνες, και κλέβοντας ό,τι έβρισκε μπροστά του, από μικροποσά (μέχρι 50 ευρώ) μέχρι ακόμη και… γλυκά.

Η δράση του ξεκίνησε περίπου στις 5 τα ξημερώματα από την οδό Ανατολικής Θράκης και κινήθηκε προς τα ανατολικά.

Πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγράφουν καρέ καρέ τις κινήσεις του. Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφεται ο δράστης να επιτίθεται σε καφετέρια στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη. Μπορεί να μην βρήκε μετρητά για να κλέψει, εντόπισε όμως δύο laptop, τα οποία άρπαξε και έγινε «καπνός».

Δεν σταμάτησε όμως εκεί, αφού συνέχισε τις επιθέσεις μέχρι που έφτασε στην οδό Κανάρη, όπου και «χτύπησε» ένα ζαχαροπλαστείο. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κατάστημα έχει μπει τουλάχιστον 10 φορές στο στόχαστρο ληστών, μέχρι τώρα.

Οι καταστηματάρχες είναι ανάστατοι και καταγγέλλουν ότι οι ζημιές στα μαγαζιά τους είναι μεγάλες, αφού ο δράστης έσπαγε ανενόχλητος τις τζαμαρίες.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα